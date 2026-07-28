Nobu 宣佈於葡萄牙東阿爾加維 Monte Rei 開設酒店、餐廳、別墅及住宅項目

Nobu Hotel 將設有 100 間客房及套房、一家旗艦 Nobu 餐廳，並配備精心策劃的賓客設施。項目亦涵蓋 21,000 平方米的 Nobu 別墅及品牌住宅，讓業主與賓客均可在 Monte Rei 卓越的私密環境中盡享 Nobu 生活方式。

近二十年來，Monte Rei 憑藉屢獲殊榮的高爾夫球場、卓越服務水準、成熟住宅社區，以及身處葡萄牙最具特色度假勝地之一的優越位置，在國際間建立起響亮聲譽。項目下一發展階段將在此基礎上精益求精，為住戶、會員及賓客打造更完善的全年度假目的地，同時保留長久以來定義這片勝地的私密感與純正格調。

項目已委任頂尖國際設計團隊主理，成員包括 DSA Architects，以及享譽國際的建築及設計公司、Nobu 長期合作夥伴 Rockwell Group。設計團隊將共同構建統一的建築及室內設計概念，將 Nobu 低調內斂的設計美學與 Monte Rei 的自然地貌及東阿爾加維的獨特風情融會貫通。

Nobu Hospitality 行政總裁 Trevor Horwell 表示：「Monte Rei 兼具天然美景、私密環境，以及在卓越高爾夫體驗及住宅生活方面深厚的品牌聲望，實屬難得一見。我們與 Norfin 攜手合作，有機會共同打造一個極具特色的 Nobu 目的地——既與東阿爾加維的風土人情深度融合，亦能充分呈現 Nobu 品牌享譽全球的酒店體驗、餐飲、設計與服務。」

Norfin 行政總裁 Miguel Mateus 表示：「是次合作對 Monte Rei 而言是重要里程碑。度假村長期以高爾夫、服務及住宅環境的卓越品質著稱。我們如今在這份傳承的基礎上，懷抱更宏大的發展願景——將世界級酒店體驗、卓越住宅生活與精心設計的休閒體驗融為一體。

與 Nobu 的策略合作是實現這一願景的核心所在。是次合作將全球最具知名度的奢華酒店品牌之一引入東阿爾加維，旗下 Nobu Hotel、旗艦 Nobu 餐廳及品牌住宅將進一步鞏固 Monte Rei 的國際吸引力，並與度假村整體投資計劃相輔相成。」

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SOURCE NOBU HOSPITALITY