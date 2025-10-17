NOBU HOSPITALITY 宣佈兩間新酒店地點：巴庫和黑山

該項目特色將會是一間擁有 80 間客房的 Nobu 酒店，以及一個 100 個單位的專屬 Nobu 公寓系列（包括五棟獨特別墅）。它們的設計體現 Nobu 優雅簡約、天然材料，以及舒適與精緻和諧平衡的經典美學。

該酒店中心的 Nobu 餐廳將提供主廚 Nobu 的享譽全球日本秘魯美食，並設有時尚酒吧和貴賓室，供賓客與居民聚會與交流。

精心挑選的設施（包括最先進的健身中心、水療中心、寬敞會議與活動空間，以及適合放鬆與活躍生活方式的娛樂設施），將提升您的體驗。該酒店可直接通往裏海的海灘，賓客與住客將享受寧靜環境。這環境無縫揉合休閒、健康與 Nobu 的經典招待。

黑山 Nobu 酒店、餐廳與公寓 Nobu 為了擴大品牌據點，還宣佈於黑山 Sea Breeze Resort 內開設 Nobu 住宅、酒店與餐廳。該項目位於黑山著名的度假區，臨近亞得里亞海沿岸。

這個萬眾期待的發展項目將包括一間擁有 80 間客房的 Nobu 酒店、100 個單位的私人公寓（包括五棟度身訂造的別墅），並以一間經典 Nobu 餐廳為中心，該餐廳為業主和賓客提供無與倫比的生活體驗。黑山 Nobu 項目擁有無際海景、私人海濱通道，並靠近該區最獨特目的地，將體現寧靜與精緻的完美平衡。

Nobu Hospitality 行政總裁 Trevor Horwell 表示： 「我們非常高興地介紹 Nobu 進入阿塞拜疆和重返黑山——這兩個目的地均擁有豐富文化與自然美景。我們與 Sea Breeze Resort 的合作，體現我們致力帶來不僅一個，而是兩個體現我們獨特 Nobu 項目的願景。這些卓越發展體現我們堅定不移地致力精心策劃獨特體驗，而這些體驗完美融合獨特款待、創新設計與世界級餐飲。 」

Sea Breeze Resort 的創辦人兼業主 Emin Agalarov 補充道： 「我們很高興與世界知名品牌 Nobu 合作，該品牌即將進駐阿塞拜疆的 Sea Breeze 與黑山的 Sea Breeze。這為我們的度假城市與全球遊客目的地發展，翻開新一頁。我衷心感謝合作夥伴，多年來合作與信任。 」

