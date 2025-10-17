NOBU HOSPITALITY 宣佈兩間新酒店地點：巴庫和黑山

新聞提供者

NOBU HOSPITALITY

18 10月, 2025, 02:14 CST

紐約 2025年10月18日 /美通社/ -- Nobu Hospitality 是全球知名奢華生活及經典酒店、餐飲和住宅品牌，很自豪地宣佈 巴庫 Nobu 酒店、餐廳與公寓即將開幕，同時與 Sea Breeze Resort 合作發展黑山 Nobu 酒店、餐廳與公寓。

巴庫  Nobu 酒店、餐廳與公寓 這地標發展位於著名 Sea Breeze Resort 區內，臨近裏海沿岸。這標誌為 Nobu 的阿塞拜疆入口，將為該區帶來著名的現代奢華、特色餐飲與高級生活方式融合。

該項目特色將會是一間擁有 80 間客房的 Nobu 酒店，以及一個 100 個單位的專屬 Nobu 公寓系列（包括五棟獨特別墅）。它們的設計體現 Nobu 優雅簡約、天然材料，以及舒適與精緻和諧平衡的經典美學。

該酒店中心的 Nobu 餐廳將提供主廚 Nobu 的享譽全球日本秘魯美食，並設有時尚酒吧和貴賓室，供賓客與居民聚會與交流。

精心挑選的設施（包括最先進的健身中心、水療中心、寬敞會議與活動空間，以及適合放鬆與活躍生活方式的娛樂設施），將提升您的體驗。該酒店可直接通往裏海的海灘，賓客與住客將享受寧靜環境。這環境無縫揉合休閒、健康與 Nobu 的經典招待。

黑山  Nobu 酒店、餐廳與公寓 Nobu 為了擴大品牌據點，還宣佈於黑山 Sea Breeze Resort 內開設 Nobu 住宅、酒店與餐廳。該項目位於黑山著名的度假區，臨近亞得里亞海沿岸。

這個萬眾期待的發展項目將包括一間擁有 80 間客房的 Nobu 酒店、100 個單位的私人公寓（包括五棟度身訂造的別墅），並以一間經典 Nobu 餐廳為中心，該餐廳為業主和賓客提供無與倫比的生活體驗。黑山 Nobu 項目擁有無際海景、私人海濱通道，並靠近該區最獨特目的地，將體現寧靜與精緻的完美平衡。

Nobu Hospitality 行政總裁 Trevor Horwell 表示： 「我們非常高興地介紹 Nobu 進入阿塞拜疆和重返黑山——這兩個目的地均擁有豐富文化與自然美景。我們與 Sea Breeze Resort 的合作，體現我們致力帶來不僅一個，而是兩個體現我們獨特 Nobu 項目的願景。這些卓越發展體現我們堅定不移地致力精心策劃獨特體驗，而這些體驗完美融合獨特款待、創新設計與世界級餐飲。 

Sea Breeze Resort 的創辦人兼業主 Emin Agalarov 補充道： 「我們很高興與世界知名品牌 Nobu 合作，該品牌即將進駐阿塞拜疆的 Sea Breeze 與黑山的 Sea Breeze。這為我們的度假城市與全球遊客目的地發展，翻開新一頁。我衷心感謝合作夥伴，多年來合作與信任。 

SOURCE NOBU HOSPITALITY

來自同一來源

NOBU HOSPITALITY 宣佈於納士維開設 NOBU HOTEL AND RESTAURANT NASHVILLE

NOBU HOSPITALITY 宣佈於納士維開設 NOBU HOTEL AND RESTAURANT NASHVILLE

Nobu Hospitality 是著名豪華生活品味品牌，很高興地宣布即將於納士維開設 Nobu Hotel and Restaurant Nashville。該酒店及餐廳將位於納士維東岸區內，並沿着風景秀麗的坎伯蘭河畔。該酒店將成為 Oracle...
Nobu Hospitality 為歷史悠久的格勒古夫帶來經典奢華品味

Nobu Hospitality 為歷史悠久的格勒古夫帶來經典奢華品味

全球知名奢華品味品牌 Nobu Hospitality 很榮幸地宣布最新擴展計劃，將於波蘭格勒古夫開設 Nobu 酒店、餐廳和住宅。該地標建築鄰近該城市的歷史悠久老城區，並將由波蘭頂級豪宅設計公司與投資公司 SAO Investments 合作發展。他們對卓越與創新的承諾，完美契合 Nobu...
此來源更多新聞稿

探索

旅遊

旅遊

旅遊

旅遊

酒店和度假村

酒店和度假村

相關題材的新聞稿