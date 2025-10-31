NOBU HOSPITALITY 宣佈在科威特開設首間 NOBU 豪華服務式公寓及餐廳

紐約 2025年10月31日 /美通社/ -- 全球生活品牌 Nobu Hospitality 很榮幸地宣佈與 KIPCO Group 旗下地產公司 United Real Estate Company (URC) 和 Dhaliliyah Company 合作，在科威特 Hessah Plaza 開設首間 Nobu 住宅及餐廳，而 Hessah Plaza 是 Hessah District Project 內充滿活力兼適合步行的零售與餐飲目的地。該項目將包括 90 間專屬豪華服務式公寓、靈活會議及活動空間，以及可飽覽阿拉伯灣壯麗景色的 Nobu 特色餐廳。

Nobu Residences Kuwait 揉合 Nobu 的著名時尚風格、美食和熱情好客與科威特豐富文化，向居民和賓客提供無比生活體驗，進一步鞏固 Hessah Plaza 作為生活、餐飲、購物和社交體驗的理想場所地位，並提升 Hessah District 為頂級奢華目的地。

科威特的 Hessah District
科威特城天際線
科威特的 Hessah District 科威特城天際線

URC 主席 Sheikha Bibi Nasser Al-Sabah 評論此合作時表示：「我們與 Nobu Hospitality 的合作展示 URC 吸引世界級國際合作夥伴的能力，並突顯科威特作為投資者與遊客首選目的地的與日俱增吸引力。」

Al-Sabah 補充說：「我們與 Dhaliliyah Engineering Consultants 的合作目的是吸引領先兼迅速發展的全球豪華酒店品牌，從而鞏固科威特作為頂級區域創新與卓越中心的地位。

Dhaliliyah Company 創辦人 Nouf Bint Mohammed Bin Fahad Al Saud 博士殿下就此合作評論道：「URC 與 Nobu 正在重新定義科威特的地產與酒店業環境，並定位 Hessah District 為集尊屬生活、精緻餐飲與文化體驗於一身的頂級目的地。

Nobu Hospitality 行政總裁 Trevor Horwell 表示：我們很興奮，推出 Nobu Residences and Restaurant Kuwait。科威特一直是我們的重要市場，而我們很高興首次將 Nobu 的生活方式帶到這裡。這不僅擴大我們的中東版圖，還將 Nobu 的生活方式帶至一個充滿活力的新市場。我們很榮幸與 URC 合作，他們的高瞻遠矚願景和創新與可持續發展的承諾，促使他們成為這里程碑式項目的理想合作夥伴。這項里程碑式合作加強 URC 的願景，帶來世界級發展，並提升科威特作為區域豪華生活與酒店中心的地位

