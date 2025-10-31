NOBU HOSPITALITY 宣佈在科威特開設首間 NOBU 豪華服務式公寓及餐廳
紐約 2025年10月31日 /美通社/ -- 全球生活品牌 Nobu Hospitality 很榮幸地宣佈與 KIPCO Group 旗下地產公司 United Real Estate Company (URC) 和 Dhaliliyah Company 合作，在科威特 Hessah Plaza 開設首間 Nobu 住宅及餐廳，而 Hessah Plaza 是 Hessah District Project 內充滿活力兼適合步行的零售與餐飲目的地。該項目將包括 90 間專屬豪華服務式公寓、靈活會議及活動空間，以及可飽覽阿拉伯灣壯麗景色的 Nobu 特色餐廳。
Nobu Residences Kuwait 揉合 Nobu 的著名時尚風格、美食和熱情好客與科威特豐富文化，向居民和賓客提供無比生活體驗，進一步鞏固 Hessah Plaza 作為生活、餐飲、購物和社交體驗的理想場所地位，並提升 Hessah District 為頂級奢華目的地。
URC 主席 Sheikha Bibi Nasser Al-Sabah 評論此合作時表示：「我們與 Nobu Hospitality 的合作展示 URC 吸引世界級國際合作夥伴的能力，並突顯科威特作為投資者與遊客首選目的地的與日俱增吸引力。」
Al-Sabah 補充說：「我們與 Dhaliliyah Engineering Consultants 的合作目的是吸引領先兼迅速發展的全球豪華酒店品牌，從而鞏固科威特作為頂級區域創新與卓越中心的地位。」
Dhaliliyah Company 創辦人 Nouf Bint Mohammed Bin Fahad Al Saud 博士殿下就此合作評論道：「URC 與 Nobu 正在重新定義科威特的地產與酒店業環境，並定位 Hessah District 為集尊屬生活、精緻餐飲與文化體驗於一身的頂級目的地。」
Nobu Hospitality 行政總裁 Trevor Horwell 表示：「我們很興奮，推出 Nobu Residences and Restaurant Kuwait。科威特一直是我們的重要市場，而我們很高興首次將 Nobu 的生活方式帶到這裡。這不僅擴大我們的中東版圖，還將 Nobu 的生活方式帶至一個充滿活力的新市場。我們很榮幸與 URC 合作，他們的高瞻遠矚願景和創新與可持續發展的承諾，促使他們成為這里程碑式項目的理想合作夥伴。這項里程碑式合作加強 URC 的願景，帶來世界級發展，並提升科威特作為區域豪華生活與酒店中心的地位。」
