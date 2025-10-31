NOBU HOSPITALITY 宣佈在科威特開設首間 NOBU 豪華服務式公寓及餐廳

URC 主席 Sheikha Bibi Nasser Al-Sabah 評論此合作時表示：「我們與 Nobu Hospitality 的合作展示 URC 吸引世界級國際合作夥伴的能力，並突顯科威特作為投資者與遊客首選目的地的與日俱增吸引力。」

Al-Sabah 補充說：「我們與 Dhaliliyah Engineering Consultants 的合作目的是吸引領先兼迅速發展的全球豪華酒店品牌，從而鞏固科威特作為頂級區域創新與卓越中心的地位。」

Dhaliliyah Company 創辦人 Nouf Bint Mohammed Bin Fahad Al Saud 博士殿下就此合作評論道：「URC 與 Nobu 正在重新定義科威特的地產與酒店業環境，並定位 Hessah District 為集尊屬生活、精緻餐飲與文化體驗於一身的頂級目的地。」

Nobu Hospitality 行政總裁 Trevor Horwell 表示：「我們很興奮，推出 Nobu Residences and Restaurant Kuwait。科威特一直是我們的重要市場，而我們很高興首次將 Nobu 的生活方式帶到這裡。這不僅擴大我們的中東版圖，還將 Nobu 的生活方式帶至一個充滿活力的新市場。我們很榮幸與 URC 合作，他們的高瞻遠矚願景和創新與可持續發展的承諾，促使他們成為這里程碑式項目的理想合作夥伴。這項里程碑式合作加強 URC 的願景，帶來世界級發展，並提升科威特作為區域豪華生活與酒店中心的地位。」

