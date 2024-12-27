Nodepay總共籌集700萬美元融資，以實時數據基礎設施推動AI增長
新聞提供者Nodepay
27 12月, 2024, 15:26 CST
新加坡2024年12月27日 /美通社/ -- Nodepay是一個去中心化AI（人工智能）平台，它將未使用的互聯網帶寬，轉化為用於AI訓練的實時數據管道。Nodepay今天宣布完成第二輪融資，使其融資總額達到700萬美元。
最新一輪融資迎來了新的戰略投資者，包括IDG資本（IDG Capital，管理資產規模達230億美元）、Mythos、Elevate Ventures、IBC、Optic Capital、Funders.VC，以及知名天使投資人Matthew Tan（Etherscan創始人）和Yusho Liu（CoinHako聯合創始人兼首席執行官）。他們加入了一群令人印象深刻的早期支持者，其中包括Animoca Brands、Mirana、OKX Ventures、JUMP Crypto、Tokenbay Capital等公司。
Nodepay的網絡利用一個由運行隱私保護節點的全球用戶組成的社區。這些參與者通過分享他們閒置的互聯網帶寬，為創建實時數據源獲得獎勵，該數據源能夠通過准確及時的信息，來改進AI推理——這種方法被稱為檢索增強生成(RAG)。
Nodepay聯合創始人Darren Nguyen評論說："我們的使命是，開發能夠為AI開發人員及其終端用戶創造切實價值的解決方案。我們讓貢獻者能夠分享他們從根本上幫助構建的AI生態系統。"
Nodepay的基礎設施平台集成了實時數據檢索、以Web3為重點的去中心化回答引擎、用於更准確的模型輸出的強化學習，以及游戲化的人類驗證。這些組成部分共同構成了一個公平、協作和創新的AI生態系統。
IDG資本的投資總監Eric Le表示："Nodepay的團隊正在通過提供一個平台來實現AI經濟的大眾化，該平台允許用戶直接分享他們所創造的價值。我們很榮幸能夠支持他們的遠景——讓AI更加普及，能夠惠及所有人。"
憑借此次融資，Nodepay將繼續其基礎設施的商業化，以造福其所在社區和與之合作的AI實驗室。隨著其准備在Solana上推出，Nodepay已蓄勢待發，准備引領下一個去中心化AI開發和培訓時代。
Nodepay已經為全球超過150萬活躍用戶提供服務，並繼續擴大其影響力，鞏固其作為AI和區塊鏈技術融合領域領導者的地位。用戶可以通過其社交媒體渠道和官方網站，期待進一步的更新與新公告。
Nodepay簡介
Nodepay是一個去中心化AI平台，致力於通過實時數據檢索，來推動AI訓練的大眾化。通過將閒置的互聯網帶寬轉化為有價值的資源，Nodepay為下一代AI模型提供動力，並站在AI去中心化的前沿。
SOURCE Nodepay
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