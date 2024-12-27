Nodepay總共籌集700萬美元融資，以實時數據基礎設施推動AI增長

Nodepay的網絡利用一個由運行隱私保護節點的全球用戶組成的社區。這些參與者通過分享他們閒置的互聯網帶寬，為創建實時數據源獲得獎勵，該數據源能夠通過准確及時的信息，來改進AI推理——這種方法被稱為檢索增強生成(RAG)。

Nodepay聯合創始人Darren Nguyen評論說："我們的使命是，開發能夠為AI開發人員及其終端用戶創造切實價值的解決方案。我們讓貢獻者能夠分享他們從根本上幫助構建的AI生態系統。"

Nodepay的基礎設施平台集成了實時數據檢索、以Web3為重點的去中心化回答引擎、用於更准確的模型輸出的強化學習，以及游戲化的人類驗證。這些組成部分共同構成了一個公平、協作和創新的AI生態系統。

IDG資本的投資總監Eric Le表示："Nodepay的團隊正在通過提供一個平台來實現AI經濟的大眾化，該平台允許用戶直接分享他們所創造的價值。我們很榮幸能夠支持他們的遠景——讓AI更加普及，能夠惠及所有人。"

憑借此次融資，Nodepay將繼續其基礎設施的商業化，以造福其所在社區和與之合作的AI實驗室。隨著其准備在Solana上推出，Nodepay已蓄勢待發，准備引領下一個去中心化AI開發和培訓時代。

Nodepay已經為全球超過150萬活躍用戶提供服務，並繼續擴大其影響力，鞏固其作為AI和區塊鏈技術融合領域領導者的地位。用戶可以通過其社交媒體渠道和官方網站，期待進一步的更新與新公告。

Nodepay簡介

Nodepay是一個去中心化AI平台，致力於通過實時數據檢索，來推動AI訓練的大眾化。通過將閒置的互聯網帶寬轉化為有價值的資源，Nodepay為下一代AI模型提供動力，並站在AI去中心化的前沿。

SOURCE Nodepay