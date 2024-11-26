Novo AI解決方案將APRIL International效率提升400%

作為私人醫療保險領域的領先提供商，APRIL International面臨著管理大量複雜醫療理賠的持續性挑戰。大量非標準文件的湧入需要大量人力來解讀和驗證非結構化數據，從而導致效率低下且運營成本高昂。

此外，不同國家的地區欺詐和濫用行為比例在15%到35%之間，因此，對於像APRIL International這樣的公司來說，找到一種能夠大規模識別欺詐和濫用行為、提高效率並增強盈利能力的解決方案至關重要。

老問題需要新解決方案

面對日益嚴峻的挑戰，APRIL International一直在尋找一種能夠消除關鍵運營效率低下的解決方案。他們的首要任務之一是簡化醫療理賠的文件接收和管理流程，以便實時檢測理賠、醫療服務提供者和從業人員數據中的不一致之處。最重要的是，該解決方案需要確保100%理賠的準確無誤，並能快速部署。

Novo AI給出了答案。他們的先進解決方案讓APRIL International的生產力提高了230%，效率提升了400%。以前需要10天才能完成的任務現在只需要2天，而且該系統在處理數字化數據，手寫文字和印章方面的準確性都超過了人類。

Novo AI首席執行官表示：「我們的解決方案從部署的第一天起就能提供高準確度的理賠處理，而且無需重新培訓就能適應特定的業務要求。我們簡化了理賠處理和欺詐檢測流程，不受保單書寫情況的影響，從而加快了理賠管理的速度。更快的理賠流程意味著APRIL International的客戶滿意度更高，而Novo AI也能從中受益。」

APRIL International首席執行官說道：「保險行業每天都要處理大量數據。Novo AI使我們能夠大大加快理賠處理速度，發現欺詐和濫用行為，從而減少不必要的開支，改善整個地區的賠付率。我們期待未來能取得更大發展，他們將幫助我們進一步優化運營，從而改善客戶體驗並增強盈利能力。」

這一成功標誌著保險行業的一次關鍵創新，樹立了新的行業標準。在廣泛應用的初期階段，Novo AI已經準備好推出更具突破性的生成式AI解決方案。

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SOURCE Novo AI