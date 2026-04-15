Now TV網羅全港最多金像獎提名電影 五套最佳女主角候選作品全部有得睇

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Now TV

15 4月, 2026, 14:37 CST

香港2026年4月15日 /美通社/ -- Now TV隆重呈獻年度最受注目的香港電影陣容，網羅全港最多第44屆香港電影金像獎提名作品*，讓影迷感受頒獎盛宴的熾熱氣氛。精選影片包括梁家輝再度衝擊影帝的《捕風追影》、張繼聰傾力演出的《金童》、舒淇執導並勇奪釜山國際影節最佳導演獎的《女孩》、Locker 林家熙挑戰最佳男配角的《拼命三郎》、以及許光漢與袁澧林主演的奇幻愛情電影《他年她日》。至於獲8項提名的港產動畫《世外》，亦會於稍後時間上架。

最佳女主角提名電影就在Now TV

《像我這樣的愛情》陳家樂及廖子妤各獲提名金像獎最佳男、女主角。
《像我這樣的愛情》陳家樂及廖子妤各獲提名金像獎最佳男、女主角。

此外，Now TV更一舉網羅全部五套最佳女主角提名電影，包括《像我這樣的愛情》的廖子妤、《醬園弄‧懸案》的章子怡、《水餃皇后》的馬麗、《無名指》的許恩怡及《贖夢》的陳法拉。廖子妤早前獲香港電影導演會年度大獎最佳女主角殊榮，而章子怡則在香港電影編劇家協會評選中奪得「最佳電影角色獎」。首次入圍的陳法拉、今屆最年輕的許恩怡及突破戲路的馬麗同樣備受關注。誰能最終封后？觀眾可在金像獎揭曉前於Now TV率先欣賞五位影后候選人的精湛演技。

片庫超過2800套電影  盡賞全球佳作

Now TV電影庫雲集超過 2,800 套中、西、日、韓電影^，涵蓋經典名作、賣座新片及得獎佳作，並設有獨家首播及院線同步上映項目。無論透過智能電視、手機、平板電腦或機頂盒，Now TV都致力為影迷提供隨時隨地盡覽全球精彩電影的優質娛樂體驗。 

*指香港收費電視及串流平台，並以2026年4月10日公布為準。
^截至2025年12月31日，Now TV電影庫已有超過2800部，包括中、西、日、韓等多種類型影片；不包括Netflix、Disney+及HBO Max應用程式內容。

第44屆香港電影金像獎提名電影上架時間表

電影

提名

平台

上架日期

《醬園弄‧懸案》

最佳電影

最佳導演-陳可辛、韓帥

最佳女主角-章子怡

最佳攝影-包軒鳴

最佳剪接-張叔平、張一博

最佳美術指導-孫立、劉敏雄

最佳服裝造型設計-吳里璐

（7項）

爆谷台自選服務

現已上架

《捕風追影》

最佳男主角-梁家輝

最佳新演員-李哲坤

最佳剪接-張一博

最佳動作設計-蘇杭

最佳音響效果-王硯偉、劉貝兒

（5項）

爆谷台自選服務

現已上架

《他年她日》

最佳美術指導-文念中、曾嘉碧

最佳服裝造型設計-文念中、蘇進欣

最佳原創電影音樂-朱芸編

最佳原創電影歌曲-瞬間的瞬間
（作曲：朱芸編、林俊傑／填詞：林怡鳳／主唱：林俊傑）

新晉導演-龔兆平

（5項）

爆谷台自選服務

2026年第2季

《女孩》

最佳導演-舒淇

最佳編劇-舒淇

最佳攝影-余靜萍

新晉導演-舒淇 

（4項）

Now Cinema

現已上架

《贖夢》

最佳女主角-陳法拉

最佳服裝造型設計-王寶儀

最佳原創電影歌曲-永遠的失眠
（作曲：雷頌德／填詞：朱琳／主唱：張家輝）

最佳視覺效果-楊敏杰、楊文傑

（4項）

Now Cinema

現已上架

《水餃皇后》

最佳女主角-馬麗

最佳男配角-袁富華

最佳女配角-惠英紅

（3項）

爆谷台自選服務

現已上架

《金童》

最佳男主角-張繼聰

最佳新演員-李佳芯

最佳動作設計-黃偉亮

（3項）

Now Cinema

5月8日

《像我這樣的愛情》

最佳男主角-陳家樂

最佳女主角-廖子妤

（2項）

Now Cinema與
Disney+應用程式

4月17日

《無名指》

最佳女主角-許恩怡

爆谷台自選服務

現已上架

《拼命三郎》

最佳男配角-林家熙

Now Cinema

現已上架

《世外》

最佳電影

最佳導演-吳啓忠

最佳編劇-楊寶文

最佳美術指導-張小踏

最佳原創電影音樂-周莉婷、CMgroovy、馮穎琪

最佳原創電影歌曲- Until We Meet Again（作曲、填詞：馮穎琪

主唱：秋彤）

最佳音響效果-姚俊軒、張文愷

新晉導演-吳啓忠

（8項）

爆谷台自選服務

2026年第3季

SOURCE Now TV

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