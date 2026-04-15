Now TV網羅全港最多金像獎提名電影 五套最佳女主角候選作品全部有得睇

此外，Now TV更一舉網羅全部五套最佳女主角提名電影，包括《像我這樣的愛情》的廖子妤、《醬園弄‧懸案》的章子怡、《水餃皇后》的馬麗、《無名指》的許恩怡及《贖夢》的陳法拉。廖子妤早前獲香港電影導演會年度大獎最佳女主角殊榮，而章子怡則在香港電影編劇家協會評選中奪得「最佳電影角色獎」。首次入圍的陳法拉、今屆最年輕的許恩怡及突破戲路的馬麗同樣備受關注。誰能最終封后？觀眾可在金像獎揭曉前於Now TV率先欣賞五位影后候選人的精湛演技。

片庫超過2800套電影 盡賞全球佳作

Now TV電影庫雲集超過 2,800 套中、西、日、韓電影^，涵蓋經典名作、賣座新片及得獎佳作，並設有獨家首播及院線同步上映項目。無論透過智能電視、手機、平板電腦或機頂盒，Now TV都致力為影迷提供隨時隨地盡覽全球精彩電影的優質娛樂體驗。

*指香港收費電視及串流平台，並以2026年4月10日公布為準。

^截至2025年12月31日，Now TV電影庫已有超過2800部，包括中、西、日、韓等多種類型影片；不包括Netflix、Disney+及HBO Max應用程式內容。

第44屆香港電影金像獎提名電影上架時間表

電影 提名 平台 上架日期 《醬園弄‧懸案》 最佳電影

最佳導演-陳可辛、韓帥 最佳女主角-章子怡 最佳攝影-包軒鳴 最佳剪接-張叔平、張一博 最佳美術指導-孫立、劉敏雄 最佳服裝造型設計-吳里璐 （7項） 爆谷台自選服務 現已上架 《捕風追影》 最佳男主角-梁家輝 最佳新演員-李哲坤 最佳剪接-張一博 最佳動作設計-蘇杭 最佳音響效果-王硯偉、劉貝兒 （5項） 爆谷台自選服務 現已上架 《他年她日》 最佳美術指導-文念中、曾嘉碧 最佳服裝造型設計-文念中、蘇進欣 最佳原創電影音樂-朱芸編 最佳原創電影歌曲-瞬間的瞬間

（作曲：朱芸編、林俊傑／填詞：林怡鳳／主唱：林俊傑） 新晉導演-龔兆平 （5項） 爆谷台自選服務 2026年第2季 《女孩》 最佳導演-舒淇 最佳編劇-舒淇 最佳攝影-余靜萍 新晉導演-舒淇 （4項） Now Cinema 現已上架 《贖夢》 最佳女主角-陳法拉 最佳服裝造型設計-王寶儀 最佳原創電影歌曲-永遠的失眠

（作曲：雷頌德／填詞：朱琳／主唱：張家輝） 最佳視覺效果-楊敏杰、楊文傑 （4項） Now Cinema 現已上架 《水餃皇后》 最佳女主角-馬麗 最佳男配角-袁富華 最佳女配角-惠英紅 （3項） 爆谷台自選服務 現已上架 《金童》 最佳男主角-張繼聰 最佳新演員-李佳芯 最佳動作設計-黃偉亮 （3項） Now Cinema 5月8日 《像我這樣的愛情》 最佳男主角-陳家樂 最佳女主角-廖子妤 （2項） Now Cinema與

Disney+應用程式 4月17日 《無名指》 最佳女主角-許恩怡 爆谷台自選服務 現已上架 《拼命三郎》 最佳男配角-林家熙 Now Cinema 現已上架 《世外》 最佳電影 最佳導演-吳啓忠 最佳編劇-楊寶文 最佳美術指導-張小踏 最佳原創電影音樂-周莉婷、CMgroovy、馮穎琪 最佳原創電影歌曲- Until We Meet Again（作曲、填詞：馮穎琪 主唱：秋彤） 最佳音響效果-姚俊軒、張文愷 新晉導演-吳啓忠 （8項） 爆谷台自選服務 2026年第3季

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