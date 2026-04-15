Now TV網羅全港最多金像獎提名電影 五套最佳女主角候選作品全部有得睇

新聞提供者Now TV
15 4月, 2026, 14:37 CST
香港2026年4月15日 /美通社/ -- Now TV隆重呈獻年度最受注目的香港電影陣容，網羅全港最多第44屆香港電影金像獎提名作品*，讓影迷感受頒獎盛宴的熾熱氣氛。精選影片包括梁家輝再度衝擊影帝的《捕風追影》、張繼聰傾力演出的《金童》、舒淇執導並勇奪釜山國際影節最佳導演獎的《女孩》、Locker 林家熙挑戰最佳男配角的《拼命三郎》、以及許光漢與袁澧林主演的奇幻愛情電影《他年她日》。至於獲8項提名的港產動畫《世外》，亦會於稍後時間上架。
最佳女主角提名電影就在Now TV
此外，Now TV更一舉網羅全部五套最佳女主角提名電影，包括《像我這樣的愛情》的廖子妤、《醬園弄‧懸案》的章子怡、《水餃皇后》的馬麗、《無名指》的許恩怡及《贖夢》的陳法拉。廖子妤早前獲香港電影導演會年度大獎最佳女主角殊榮，而章子怡則在香港電影編劇家協會評選中奪得「最佳電影角色獎」。首次入圍的陳法拉、今屆最年輕的許恩怡及突破戲路的馬麗同樣備受關注。誰能最終封后？觀眾可在金像獎揭曉前於Now TV率先欣賞五位影后候選人的精湛演技。
片庫超過2800套電影 盡賞全球佳作
Now TV電影庫雲集超過 2,800 套中、西、日、韓電影^，涵蓋經典名作、賣座新片及得獎佳作，並設有獨家首播及院線同步上映項目。無論透過智能電視、手機、平板電腦或機頂盒，Now TV都致力為影迷提供隨時隨地盡覽全球精彩電影的優質娛樂體驗。
*指香港收費電視及串流平台，並以2026年4月10日公布為準。
^截至2025年12月31日，Now TV電影庫已有超過2800部，包括中、西、日、韓等多種類型影片；不包括Netflix、Disney+及HBO Max應用程式內容。
第44屆香港電影金像獎提名電影上架時間表
|
電影
|
提名
|
平台
|
上架日期
|
《醬園弄‧懸案》
|
最佳電影
最佳導演-陳可辛、韓帥
最佳女主角-章子怡
最佳攝影-包軒鳴
最佳剪接-張叔平、張一博
最佳美術指導-孫立、劉敏雄
最佳服裝造型設計-吳里璐
（7項）
|
爆谷台自選服務
|
現已上架
|
《捕風追影》
|
最佳男主角-梁家輝
最佳新演員-李哲坤
最佳剪接-張一博
最佳動作設計-蘇杭
最佳音響效果-王硯偉、劉貝兒
（5項）
|
爆谷台自選服務
|
現已上架
|
《他年她日》
|
最佳美術指導-文念中、曾嘉碧
最佳服裝造型設計-文念中、蘇進欣
最佳原創電影音樂-朱芸編
最佳原創電影歌曲-瞬間的瞬間
新晉導演-龔兆平
（5項）
|
爆谷台自選服務
|
2026年第2季
|
《女孩》
|
最佳導演-舒淇
最佳編劇-舒淇
最佳攝影-余靜萍
新晉導演-舒淇
（4項）
|
Now Cinema
|
現已上架
|
《贖夢》
|
最佳女主角-陳法拉
最佳服裝造型設計-王寶儀
最佳原創電影歌曲-永遠的失眠
最佳視覺效果-楊敏杰、楊文傑
（4項）
|
Now Cinema
|
現已上架
|
《水餃皇后》
|
最佳女主角-馬麗
最佳男配角-袁富華
最佳女配角-惠英紅
（3項）
|
爆谷台自選服務
|
現已上架
|
《金童》
|
最佳男主角-張繼聰
最佳新演員-李佳芯
最佳動作設計-黃偉亮
（3項）
|
Now Cinema
|
5月8日
|
《像我這樣的愛情》
|
最佳男主角-陳家樂
最佳女主角-廖子妤
（2項）
|
Now Cinema與
|
4月17日
|
《無名指》
|
最佳女主角-許恩怡
|
爆谷台自選服務
|
現已上架
|
《拼命三郎》
|
最佳男配角-林家熙
|
Now Cinema
|
現已上架
|
《世外》
|
最佳電影
最佳導演-吳啓忠
最佳編劇-楊寶文
最佳美術指導-張小踏
最佳原創電影音樂-周莉婷、CMgroovy、馮穎琪
最佳原創電影歌曲- Until We Meet Again（作曲、填詞：馮穎琪
主唱：秋彤）
最佳音響效果-姚俊軒、張文愷
新晉導演-吳啓忠
（8項）
|
爆谷台自選服務
|
2026年第3季
SOURCE Now TV
分享這篇文章