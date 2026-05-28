Now TV引發世界盃熱潮 率先直播19場熱身賽 檢閱列強

新聞提供者

Now TV

28 5月, 2026, 17:07 CST

香港2026年5月28日 /美通社/ -- 萬眾期待的FIFA 世界盃將於2026年6月12日盛大開鑼！今屆賽事創下多個第一，包括首次由加拿大、墨西哥及美國三國聯合主辦，參賽隊伍擴大至48隊，上演破紀錄的104場激戰。

距離世界盃開波只餘兩星期，世界盃熱潮持續升溫。列強幾乎悉數公布大軍名單，決賽周前的熱身賽，是最後試陣兼寓賽於操，由本周末到決賽周前共19場熱身賽直播，正好檢閱各隊虛實。未到決賽周，球迷恐怕要提早準備捱眼瞓。

上一輪3月份的國際賽，各隊主要考核邊緣球員，整體戰鬥力不能作準；現在一眾球員既已「埋位」，又需要努力展示狀態，爭取正選機會。19場熱身賽中，不乏決賽周隊伍互撼，周六打頭陣是以鬥志頑強見稱的蘇格蘭，面對滿有神秘感的庫拉索，緊接一日尚有香港地區球迷關注的韓國與日本分途出師，對手是千里達及冰島。

下周中熱身賽戲碼更為強勁，包括英超兩大神鋒賀蘭同約基利斯，分別會代表挪威同瑞典正面對決；克羅地亞對比利時的友賽，則有機會見到兩位星級中場摩迪同迪布尼大鬥法。另外「橙衣軍團」荷蘭會大戰阿爾及利亞，法國則由安巴比領軍約戰科特迪瓦。

而世界盃開波前最後一周，C朗領軍的葡萄牙、香港地區球迷最關注的英格蘭、五屆冠軍巴西、上屆世界盃冠軍阿根廷、歐國盃冠西班牙等列強，都會進行最後熱身。其中英格蘭點兵引起廣泛討論，三獅兵團兩場熱身賽先後出戰新西蘭及哥斯達黎加，領隊杜曹想必以球隊表現，證明他點兵理據充份。

而今次Now TV安排多達14場熱身賽於630台免費直播^，各位球迷只要登入Now TV App或透過機頂盒，便可免費收看。

直播賽程：

國際足球友誼賽

日期

香港時間

賽事

頻道

5月30日(六)

8:00PM

蘇格蘭

庫拉索

630台免費直播^

及618台

5月31日(日)

9:00AM

韓國

千里達及托巴哥

6:26PM

日本

冰島

9:00PM

瑞士

約旦

6月2日(二)

1:00AM

挪威

瑞典

6月3日(三)

12:00AM

克羅地亞

比利時

6月4日(四)

2:45AM

荷蘭

阿爾及利亞

618台

9:00AM

韓國

薩爾瓦多

630台免費直播^

及618台

6月5日(五)

1:00AM

瑞典

希臘

3:10AM

法國

科特迪瓦

618台

6月6日(六)

9:00PM

比利時

突尼西亞

630台免費直播^

及618台

6月7日(日)

1:45AM

葡萄牙

智利

4:00AM

英格蘭

紐西蘭

618台

6:00AM

巴西

埃及

630台免費直播^

及619台

8:00AM

阿根廷

洪都拉斯

618台

6月9日(二)

10:00AM

西班牙

秘魯

630台免費直播^

及618台

6月10日(三)

8:30AM

阿根廷

冰島

6月11日(四)

3:45AM

葡萄牙

尼日利亞

4:00AM

英格蘭

哥斯達黎加

619台

^ 登入Now TV App或透過機頂盒免費收看。

以上節目播映與否，Now TV保留最終決定權。所有節目内容及賽事取決於權利持有人及/或賽事主辦單位的取消及/或暫停。賽事日期及時間可能會不時變更，請參閱權利持有人及賽事主辦單位官方公佈。

SOURCE Now TV

來自同一來源

Now True 粵語配音節目 為本地觀眾提供貼心選擇 《癲造之才》（Marty Supreme）配音版強勢推出

Now True 粵語配音節目 為本地觀眾提供貼心選擇 《癲造之才》（Marty Supreme）配音版強勢推出

Now TV致力提升觀眾的觀影經驗，近年更為世界各地的頂級節目製作粵語版本，為香港觀眾提供更貼心的節目選擇。Now True今次特別將大熱奧斯卡提名電影《癲造之才》（Marty...
Now TV盡攬第44屆香港電影金像獎得獎電影 | 最佳男女主角得獎作品即時有得睇（附上架時間表）

Now TV盡攬第44屆香港電影金像獎得獎電影 | 最佳男女主角得獎作品即時有得睇（附上架時間表）

Now TV網羅全港最多第44屆香港電影金像獎得獎及提名電影*，為影迷送上一場電影盛宴。《捕風追影》、《像我這樣的愛情》及《女孩》現已推出，觀眾可即時收睇，而《再見UFO》、《風林火山》及《女孩不平凡》將於稍後上架。...
此來源更多新聞稿

探索

電視

電視

娛樂

娛樂

體育賽事

體育賽事

相關題材的新聞稿