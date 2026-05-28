Now TV引發世界盃熱潮 率先直播19場熱身賽 檢閱列強

香港2026年5月28日 /美通社/ -- 萬眾期待的FIFA 世界盃將於2026年6月12日盛大開鑼！今屆賽事創下多個第一，包括首次由加拿大、墨西哥及美國三國聯合主辦，參賽隊伍擴大至48隊，上演破紀錄的104場激戰。

距離世界盃開波只餘兩星期，世界盃熱潮持續升溫。列強幾乎悉數公布大軍名單，決賽周前的熱身賽，是最後試陣兼寓賽於操，由本周末到決賽周前共19場熱身賽直播，正好檢閱各隊虛實。未到決賽周，球迷恐怕要提早準備捱眼瞓。

上一輪3月份的國際賽，各隊主要考核邊緣球員，整體戰鬥力不能作準；現在一眾球員既已「埋位」，又需要努力展示狀態，爭取正選機會。19場熱身賽中，不乏決賽周隊伍互撼，周六打頭陣是以鬥志頑強見稱的蘇格蘭，面對滿有神秘感的庫拉索，緊接一日尚有香港地區球迷關注的韓國與日本分途出師，對手是千里達及冰島。

下周中熱身賽戲碼更為強勁，包括英超兩大神鋒賀蘭同約基利斯，分別會代表挪威同瑞典正面對決；克羅地亞對比利時的友賽，則有機會見到兩位星級中場摩迪同迪布尼大鬥法。另外「橙衣軍團」荷蘭會大戰阿爾及利亞，法國則由安巴比領軍約戰科特迪瓦。

而世界盃開波前最後一周，C朗領軍的葡萄牙、香港地區球迷最關注的英格蘭、五屆冠軍巴西、上屆世界盃冠軍阿根廷、歐國盃冠西班牙等列強，都會進行最後熱身。其中英格蘭點兵引起廣泛討論，三獅兵團兩場熱身賽先後出戰新西蘭及哥斯達黎加，領隊杜曹想必以球隊表現，證明他點兵理據充份。

而今次Now TV安排多達14場熱身賽於630台免費直播^，各位球迷只要登入Now TV App或透過機頂盒，便可免費收看。

直播賽程：

國際足球友誼賽 日期 香港時間 賽事 頻道 5月30日(六) 8:00PM 蘇格蘭 對 庫拉索 630台免費直播^ 及618台 5月31日(日) 9:00AM 韓國 對 千里達及托巴哥 6:26PM 日本 對 冰島 9:00PM 瑞士 對 約旦 6月2日(二) 1:00AM 挪威 對 瑞典 6月3日(三) 12:00AM 克羅地亞 對 比利時 6月4日(四) 2:45AM 荷蘭 對 阿爾及利亞 618台 9:00AM 韓國 對 薩爾瓦多 630台免費直播^ 及618台 6月5日(五) 1:00AM 瑞典 對 希臘 3:10AM 法國 對 科特迪瓦 618台 6月6日(六) 9:00PM 比利時 對 突尼西亞 630台免費直播^ 及618台 6月7日(日) 1:45AM 葡萄牙 對 智利 4:00AM 英格蘭 對 紐西蘭 618台 6:00AM 巴西 對 埃及 630台免費直播^ 及619台 8:00AM 阿根廷 對 洪都拉斯 618台 6月9日(二) 10:00AM 西班牙 對 秘魯 630台免費直播^ 及618台 6月10日(三) 8:30AM 阿根廷 對 冰島 6月11日(四) 3:45AM 葡萄牙 對 尼日利亞 4:00AM 英格蘭 對 哥斯達黎加 619台

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SOURCE Now TV