Now TV引發世界盃熱潮 率先直播19場熱身賽 檢閱列強

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28 5月, 2026, 17:07 CST
香港2026年5月28日 /美通社/ -- 萬眾期待的FIFA 世界盃將於2026年6月12日盛大開鑼！今屆賽事創下多個第一，包括首次由加拿大、墨西哥及美國三國聯合主辦，參賽隊伍擴大至48隊，上演破紀錄的104場激戰。
距離世界盃開波只餘兩星期，世界盃熱潮持續升溫。列強幾乎悉數公布大軍名單，決賽周前的熱身賽，是最後試陣兼寓賽於操，由本周末到決賽周前共19場熱身賽直播，正好檢閱各隊虛實。未到決賽周，球迷恐怕要提早準備捱眼瞓。
上一輪3月份的國際賽，各隊主要考核邊緣球員，整體戰鬥力不能作準；現在一眾球員既已「埋位」，又需要努力展示狀態，爭取正選機會。19場熱身賽中，不乏決賽周隊伍互撼，周六打頭陣是以鬥志頑強見稱的蘇格蘭，面對滿有神秘感的庫拉索，緊接一日尚有香港地區球迷關注的韓國與日本分途出師，對手是千里達及冰島。
下周中熱身賽戲碼更為強勁，包括英超兩大神鋒賀蘭同約基利斯，分別會代表挪威同瑞典正面對決；克羅地亞對比利時的友賽，則有機會見到兩位星級中場摩迪同迪布尼大鬥法。另外「橙衣軍團」荷蘭會大戰阿爾及利亞，法國則由安巴比領軍約戰科特迪瓦。
而世界盃開波前最後一周，C朗領軍的葡萄牙、香港地區球迷最關注的英格蘭、五屆冠軍巴西、上屆世界盃冠軍阿根廷、歐國盃冠西班牙等列強，都會進行最後熱身。其中英格蘭點兵引起廣泛討論，三獅兵團兩場熱身賽先後出戰新西蘭及哥斯達黎加，領隊杜曹想必以球隊表現，證明他點兵理據充份。
而今次Now TV安排多達14場熱身賽於630台免費直播^，各位球迷只要登入Now TV App或透過機頂盒，便可免費收看。
直播賽程：
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國際足球友誼賽
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日期
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香港時間
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賽事
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頻道
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5月30日(六)
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8:00PM
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蘇格蘭
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對
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庫拉索
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630台免費直播^
及618台
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5月31日(日)
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9:00AM
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韓國
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對
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千里達及托巴哥
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6:26PM
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日本
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對
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冰島
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9:00PM
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瑞士
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對
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約旦
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6月2日(二)
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1:00AM
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挪威
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對
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瑞典
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6月3日(三)
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12:00AM
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克羅地亞
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對
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比利時
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6月4日(四)
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2:45AM
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荷蘭
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對
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阿爾及利亞
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618台
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9:00AM
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韓國
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對
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薩爾瓦多
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630台免費直播^
及618台
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6月5日(五)
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1:00AM
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瑞典
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對
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希臘
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3:10AM
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法國
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對
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科特迪瓦
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618台
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6月6日(六)
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9:00PM
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比利時
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對
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突尼西亞
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630台免費直播^
及618台
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6月7日(日)
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1:45AM
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葡萄牙
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對
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智利
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4:00AM
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英格蘭
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對
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紐西蘭
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618台
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6:00AM
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巴西
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對
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埃及
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630台免費直播^
及619台
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8:00AM
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阿根廷
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對
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洪都拉斯
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618台
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6月9日(二)
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10:00AM
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西班牙
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對
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秘魯
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630台免費直播^
及618台
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6月10日(三)
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8:30AM
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阿根廷
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對
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冰島
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6月11日(四)
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3:45AM
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葡萄牙
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對
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尼日利亞
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4:00AM
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英格蘭
|
對
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哥斯達黎加
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619台
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^ 登入Now TV App或透過機頂盒免費收看。
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以上節目播映與否，Now TV保留最終決定權。所有節目内容及賽事取決於權利持有人及/或賽事主辦單位的取消及/或暫停。賽事日期及時間可能會不時變更，請參閱權利持有人及賽事主辦單位官方公佈。
SOURCE Now TV
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