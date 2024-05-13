NRF 2024：亞太零售業大展揭開大幕，更多全球頂尖品牌和傑出演講者加入，將帶來產業的革新！

新增的傑出會議講者陣容包括：

達美樂(Domino's)首席 數位長 Christopher Thomas-Moore

美國利豐(Li & Fung)總裁Jason Kra

酩悅軒尼詩(Moët Hennessy)亞太區總裁Laurent Boidevezi

Nike 全球數字化轉型主管Greg Merrill

全球數字化轉型主管Greg Merrill 物美科技集團(Wumart)總裁徐瑩

Christopher Thomas-Moore，Domino's的首席數位官，將根據他在電子商務、數位行銷和零售技術方面的豐富經驗，以及對數位時代客戶體驗的理解和提升，進行開場演講。

LVMH旗下葡萄酒與烈酒事業部酩悅軒尼詩亞太區總裁Laurent Boidevezi將進行主題演講，分享他對該部門零售戰略以及在Moët Hennessy消費者參與戰略中零售商角色的願景。

來自Nike的Greg Merrill將主持一場商業時代下零售未來的輕鬆對話，討論客戶為王的商業時代零售業的未來。分享他對「無處不在的商業」興起、社群和文化力量的看法，以及這對在亞太區的全球零售商、科技創新和新創業者意味著什麼樣的看法和觀點。

Comexposium的NRF 2024：亞太零售業大展總經理Ryf Quail表示：「我們很高興地迎來這些優秀而多元的講者加入到NRF 2024 亞太零售業大展中，今年，我們匯集了來自世界各地最具影響力和創造力的領袖，他們將分享他們的見解和創新。我們的參加者將獲得具有轉型的體驗，這將塑造亞太地區零售業的未來。零售模式的創新不僅僅是跟上科技的步伐，這將重新定義零售的未來，更重要的是，我們需要理解並靈活、創造性地回應消費者的需求，這是確保零售業繁榮未來的關鍵。」

NRF創新實驗室是為期三天的活動的一大亮點，將展示當今市場上最具前瞻性的零售技術，涵蓋ＡＩ人工智慧、AR/VR、機器學習、數據分析和Web3等領域，包括但不限於以下參與的創新者：

Quail補充說：「不要錯過在NRF 2024：亞太零售大展上成為零售未來一部分的機會。加入我們，探索開創性的想法，與業界頂流交流，體驗重新定義零售業可能性的技術。抓緊鎖定位置，站在亞太地區零售業轉型的最前沿。 」

會議和展覽通行證可通過https://www.gevme.com/NRF-2024-Retails-Big-Show-Asia-Pacific購買。早鳥票促銷（比平時價格低10%）已延長至本週末。

關於NRF 2024： Retail's Big Show Asia Pacific

這是亞太地區零售業最重要的展會，將於2024年6月11日至13日在新加坡舉行。亞太大展彙集了該地區零售業的領導者，在泛亞太舞台上進行合作。在全球增長最快的市場之一的亞太零售大展上，從亞太地區最大的零售業領導者那裡獲得靈感。來自世界各地的零售專業人士可以體驗為期三天的教育計劃，一個以最新零售解決方案為特色的全方位博覽會，以及一個創新實驗室和創業區，展示亞太地區零售業的開創性技術。https://nrfbigshowapac.nrf.com

SOURCE Comexposium Asia Pacific