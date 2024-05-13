NRF 2024：亞太零售業大展揭開大幕，更多全球頂尖品牌和傑出演講者加入，將帶來產業的革新！

13 5月, 2024, 17:00 CST
擴增的演講嘉賓包括達美樂、利豐集團、酩悅•軒尼詩、Nike、物美商業等知名品牌代表。
新加坡2024年5月13日 /美通社/ -- 全球知名展覽會主辦大會高美艾博展覽集團（Comexposium）今天宣布了NRF 2024：亞太零售業大展的擴展講者陣容和參與品牌。本次展覽將於2024年6月11日至13日在新加坡金沙展覽館舉行。
NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific以「加速您的成功 」為主題，將在6月為期三天的活動中，呈現出優秀的會議議程、展覽和零售店考察之旅。
新增的傑出會議講者陣容包括：
- 達美樂(Domino's)首席數位長Christopher Thomas-Moore
- 美國利豐(Li & Fung)總裁Jason Kra
- 酩悅軒尼詩(Moët Hennessy)亞太區總裁Laurent Boidevezi
- Nike全球數字化轉型主管Greg Merrill
- 物美科技集團(Wumart)總裁徐瑩
Christopher Thomas-Moore，Domino's的首席數位官，將根據他在電子商務、數位行銷和零售技術方面的豐富經驗，以及對數位時代客戶體驗的理解和提升，進行開場演講。
LVMH旗下葡萄酒與烈酒事業部酩悅軒尼詩亞太區總裁Laurent Boidevezi將進行主題演講，分享他對該部門零售戰略以及在Moët Hennessy消費者參與戰略中零售商角色的願景。
來自Nike的Greg Merrill將主持一場商業時代下零售未來的輕鬆對話，討論客戶為王的商業時代零售業的未來。分享他對「無處不在的商業」興起、社群和文化力量的看法，以及這對在亞太區的全球零售商、科技創新和新創業者意味著什麼樣的看法和觀點。
Comexposium的NRF 2024：亞太零售業大展總經理Ryf Quail表示：「我們很高興地迎來這些優秀而多元的講者加入到NRF 2024 亞太零售業大展中，今年，我們匯集了來自世界各地最具影響力和創造力的領袖，他們將分享他們的見解和創新。我們的參加者將獲得具有轉型的體驗，這將塑造亞太地區零售業的未來。零售模式的創新不僅僅是跟上科技的步伐，這將重新定義零售的未來，更重要的是，我們需要理解並靈活、創造性地回應消費者的需求，這是確保零售業繁榮未來的關鍵。」
NRF創新實驗室是為期三天的活動的一大亮點，將展示當今市場上最具前瞻性的零售技術，涵蓋ＡＩ人工智慧、AR/VR、機器學習、數據分析和Web3等領域，包括但不限於以下參與的創新者：
- ViSenze：ViSenze的自動化人工智慧平台使零售商能夠提高收入，為顧客提供卓越的體驗，讓他們更容易發現產品。
- Undocked：採用Adpaka專利廣告技術平台，提供無與倫比的上下文敏感性和廣告相關性。
- Shopreme：掃瞄即用領域的全球技術領導者。
- MishiPay：MishiPay讓顧客能夠使用各種支付方式在智能手機上掃描並支付購物。
- Whale：通過推動數字化，幫助全球零售商和品牌提高效率、降低成本並加深客戶關係。
- svarmony：提供擴增實境創新技術。
- TROLLEE： 幫助零售商、分銷商和品牌擁有者將產品數據商品化，為客戶提供更優質的購物體驗。
- Trustana：幫助零售商、分銷商和品牌所有者通過其產品數據獲利，並為客戶提供卓越的購買體驗。
- ZERO10：其旗艦產品AR Mirror提供實時試穿體驗，並幫助品牌吸引受眾。
Quail補充說：「不要錯過在NRF 2024：亞太零售大展上成為零售未來一部分的機會。加入我們，探索開創性的想法，與業界頂流交流，體驗重新定義零售業可能性的技術。抓緊鎖定位置，站在亞太地區零售業轉型的最前沿。 」
會議和展覽通行證可通過https://www.gevme.com/NRF-2024-Retails-Big-Show-Asia-Pacific購買。早鳥票促銷（比平時價格低10%）已延長至本週末。
關於NRF 2024： Retail's Big Show Asia Pacific
這是亞太地區零售業最重要的展會，將於2024年6月11日至13日在新加坡舉行。亞太大展彙集了該地區零售業的領導者，在泛亞太舞台上進行合作。在全球增長最快的市場之一的亞太零售大展上，從亞太地區最大的零售業領導者那裡獲得靈感。來自世界各地的零售專業人士可以體驗為期三天的教育計劃，一個以最新零售解決方案為特色的全方位博覽會，以及一個創新實驗室和創業區，展示亞太地區零售業的開創性技術。https://nrfbigshowapac.nrf.com
SOURCE Comexposium Asia Pacific
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