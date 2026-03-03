百餘位零售行業高管將亮相NRF 2026亞太零售展
03 3月, 2026, 10:00 CST
新加坡2026年3月3日 /美通社/ -- 美國全國零售聯合會(NRF)與全球會展主辦方Comexposium今日正式公佈了NRF 2026亞太零售展(NRF 2026 APAC)的完整會議議程，本屆展會將於2026年6月2日至4日在新加坡金沙會展中心舉辦。
本屆展會以「The Next Now」（下一個當下）為主題，設置超百場主題分享環節。亞太地區是全球增長最快的消費市場，零售業轉型步伐持續加快，本次展會的議程內容均為精心策劃，旨在為參會者帶來前沿行業洞察，助力其制定面向未來的發展策略。
超百位零售高管齊聚，分享行業前沿見解
本屆展會將再度匯聚全球零售領域的高管陣容。2025年，大會共有113位高管級演講嘉賓出席，2026年的嘉賓陣容將進一步升級。
目前已確認的演講嘉賓包括：
- DFI零售集團(DFI Retail Group)行政總裁貝思哲Scott Price
- 資生堂日本公司(Shiseido Japan)總裁兼首席執行官Koji Nakata
- SM購物中心(SM Supermalls)總裁陳森原Steven Tan
- 樂天零售(Lotte Retail)前集團首席執行官、高級顧問Samuel Kim
- 歐利芙洋(Olive Young)首席戰略官Lee Young Ah
- 香港美心食品集團品牌產品董事趙嘉曼Carmen Chiu
- AEON360董事總經理Ngai Yuen Low
- 雀巢日本(Nestle Japan)飲料事業本部常務執行董事Shimakawa Motoi
- 詩肯柚木(Scanteak)首席執行官Jamie Lim
- Gill Capital（泰國/亞太區）董事Sanveer Gill
DFI零售集團行政總裁貝思哲表示：「亞洲正在重新定義現代零售業的形態，NRF 2026亞太零售展正是這場變革的重要交流平台。DFI始終聚焦如何融合消費者需求、數據與技術，在各市場打造更簡潔、更無縫的消費體驗。我期待與亞太地區的行業領袖交流，瞭解他們為服務消費者和社區所做出的零售變革實踐。」
資生堂日本公司總裁兼首席執行官Koji Nakata稱：「在資生堂看來，零售業的未來是人文洞察與大膽創新的持續對話。NRF 2026亞太零售展是重塑美妝與消費者連接方式的催化劑。我們期待通過打造沉浸式、價值驅動的消費體驗，預判並提升未來消費者的需求與期待，共同書寫零售業的全新篇章。」
亞太零售業發展的核心思路在此得到驗證、實踐和展示
展商主題分享(Exhibitor Big Ideas)是NRF 2026亞太零售展的核心內容板塊，也是展會最具特色的環節之一。與傳統由展商主導的分享不同，該環節邀請展商與零售合作夥伴同台，呈獻已在實際場景中得到驗證的解決方案，分享極具實踐價值，聚焦運營實操經驗，坦誠分享方案落地過程中的成敗與背後原因。
作為前兩屆展會最受歡迎的環節之一，2026年展商主題分享將擴增至四個舞台，設置近60場分享，谷歌(Google)、亞馬遜雲科技(Amazon Web Services)、萬事達卡(Mastercard)等品牌均將登台分享。這一備受關注的環節將面向所有持票參會者開放。
三天展會多維賦能，打造學習與交流平台
除完整的會議議程外，NRF 2026亞太零售展還設有兩層展區，匯聚超300家參展商，集中展示零售行業前沿的解決方案與技術成果。所有參會者均可參觀創新展示區(Innovators Showcase)，該區域經嚴格篩選，集中呈現全球零售領域的優秀創新企業與成果。
展會還將打造豐富的定制化學習與交流形式，進一步升級參會體驗，包括提供英、日、中三種語言的展區導覽和零售門店參訪活動，同時開設定向邀請制的午餐會，深度探討零售業特定領域的挑戰。
早鳥註冊開啟，享多重優惠與專屬權益
即日起至2026年3月31日，零售商註冊全場通票可享最高750美元優惠。早鳥註冊者還可獲得升級權限與專屬福利，包括200美元旅行補貼、價值200美元的零售參訪票免費申領、受邀參加指定演講嘉賓的專屬見面會等。上述福利數量有限，先到先得，具體條款與細則可查閱官網：https://nrfbigshowapac.nrf.com/promotions。
關於NRF 2026亞太零售展
作為亞太地區零售業的重要盛會，本屆展會於2026年6月2日至4日在新加坡舉辦。展會匯聚亞太各地的零售行業領袖，在這一全球增長最快的市場舞台上開展深度合作。零售商可通過為期三天的會議獲取行業領袖的靈感與見解，在包羅萬象的展區中瞭解前沿零售解決方案，同時體驗市場上最新的創新成果與突破性技術。
