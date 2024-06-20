NRF 2024：亞太零售大展圓滿落幕，眾星雲集，業界參與踴躍！

來自日本永旺集團（AEON Group）、亞馬遜（Amazon）、可口可樂（Coca-Cola）、泰國尚泰零售集團（Central Retail Corporation）、達美樂（Domino's）、日本迅銷（優衣庫）、愛馬仕（Hermès）、萬事達卡（Mastercard）、酩悅軒尼詩（Moët Hennessy）、彪馬（Puma）、樂天集團（Lotte Corporation）和物美等知名公司的行業領導者，分享了他們在零售通路、可持續發展實踐、人工智慧（AI）整合以及客戶體驗演變等主題上的見解。

RELEX Solutions 首席營銷官 Mette Krogh 說道。「我們期待利用在活動中獲得的寶貴見解和聯繫來推動我們在亞太地區的計劃前進。」

NRF 2024：亞太零售大展在出席人數、思想領導力和影響力方面滿足了我們作為參展商的期望。顯然，這個活動是一個推動零售業未來、促進有意義連結並激發變革性想法的重要平台。

NRF 2024：亞太零售業大展的一大亮點是NRF Innovation Lab（NRF創新實驗室），它展示了當今市場上最具前瞻性的零售技術。與會者有機會親身體驗AI、增強現實、數據分析和Web3等領域的發展，這些都是為了在數位時代推動新零售業而設置的。

物美集團總裁徐瑩說：「作為發言人，我對本次大會所涵蓋的廣泛主題和大會所分享的深厚專長印象深刻。展會上零售解決方案的展示，以及創新想法和最佳實踐的交流，都留下了深刻的影響。NRF 2024：亞太零售業大展不僅為行業活動設定了新的標準，還鞏固了其作為零售業思想領導力和創新基石的影響力。」

Comexposium負責NRF 2024：亞太零售業大展的董事總經理Ryf Quail表示：「我們收到了來自印度、日本、中國、菲律賓、越南和新西蘭等國零售業熱烈而友好的接待，這強烈表明對泛亞太地區零售業活動有著顯著的需求。參與者的活力和熱情令人難以置信，凸顯了亞太地區零售行業充滿活力和不斷變化的特性。我們很榮幸能夠提供一個促進知識交流、建立聯繫和創新的平台，推動該行業向前發展。」

展望未來，NRF很高興宣佈NRF 2025：亞太零售大展將於2025年6月3日至5日在新加坡同一個地標性場地舉行。即將到來的活動承諾將建立在今年展會成功的基礎上，帶來更多具有遠見的演講者、開創性的技術和無與倫比的交流機會。

現有參展商的重新預訂現已開始。對於新參展商，預訂將於2024年7月1日開始。我們鼓勵零售專業人士、技術創新者和行業參與者敬請標記日曆，參加亞太地區最大和最具影響力的零售會議。

關於NRF 2024：亞太零售業大展

這是亞太地區零售業最重要的展會，於2024年6月11日至13日在新加坡舉行。亞太大展彙集了該地區零售業的領導者，在泛亞太舞台上進行合作。在全球增長最快的市場之一的亞太零售大展上，從亞太地區最大的零售業領導者那裡獲得靈感。來自世界各地的零售專業人士可以體驗為期三天的教育計劃，一個以最新零售解決方案為特色的全方位博覽會，以及一個創新實驗室和創業區，展示亞太地區零售業的開創性技術。網址：https://nrfbigshowapac.nrf.com

SOURCE Comexposium Asia Pacific