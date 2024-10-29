NRF 2025亞太零售展攜雙倍規模和新功能回歸

新加坡2024年10月29日 /美通社/ -- 繼首屆展會取得巨大成功後，NRF 2025: Retail's Big Show Asia Pacific（NRF 2025亞太零售展）將以兩倍規模盛大回歸，預計將迎來超過1萬名代表。此次活動由美國零售聯合會(NRF)與全球知名活動組織者高美艾博展覽集團(Comexposium)聯合主辦，將於2025年6月3日至5日在新加坡金沙會展中心舉行。屆時，眾多演講嘉賓、參展商將齊聚一堂，共同展示零售業最前沿的創新成果。

NRF總裁兼首席執行官Matthew Shay表示：「首屆亞太零售展的表現超乎所有預期和商業目標，再次印證了亞太地區是全球零售業未來發展的關鍵樞紐。來自全世界超過25家零售協會的代表共襄盛舉，NRF 2025亞太零售展為參會者提供了一個與全球零售業生態系統中的佼佼者交流互動的機會。預計2025年的活動將更為壯觀、更具創新性。」

NRF 2025亞太零售展以「Retail Unlimited」（零售無界）為主題，將聚焦零售業從提升客戶體驗到數字化轉型策略的無限可能。今年，展會的新增亮點包括推出專屬CEO俱樂部——專為零售業高層打造的聚會空間，便於他們就行業面臨的最大挑戰和機遇進行交流和合作。同時，「參展商大創意」舞台也得到了拓展，旨在為新興零售技術、可持續發展以及領導力趨勢提供更深入的探討。

另一大亮點是NRF創新者展示區，這裡將匯聚零售業的最新技術，以及將引領零售業變革的創新公司的前沿解決方案。

此外，會議演講嘉賓是零售業最具創造力和影響力的精英人才，專題會議和小組討論將聚焦亞太地區無限的零售機遇。

高美艾博展覽集團亞太區董事總經理Ryf Quail表示：「亞太地區作為全球最大且最多元化的零售市場，蘊藏著無限的可能性。與會代表和行業利益相關者的熱情參與，充分證明了這一市場的強大實力。目前，已有65%的參展商確認參展，重新預訂率之高，不言而喻。我們滿懷欣喜地期待在2025年以更大的規模、更好的表現回歸，繼續擴大展會在全球範圍內的覆蓋面與影響力。」

歡迎零售專業人士、行業精英和下一代解決方案提供商留意日程安排，並參加亞太地區規模最大、影響力最強的零售盛會。欲瞭解更多參與詳情，請訪問 https://nrfbigshowapac.nrf.com 。

關於NRF 2025: Retail's Big Show Asia Pacific

亞太地區首屈一指的零售業盛會將於2025年6月3日至5日在新加坡舉行。作為全球增長最快的市場之一，此次展會將吸引亞太地區眾多零售業巨頭，在這一泛亞太平台上攜手合作。零售業專業人士可以參加為期三天的會議，從行業領袖那裡汲取靈感，同時還能參觀一個集中展示最新零售解決方案的綜合性展覽，體驗市場上的最新創新成果和前沿技術。

SOURCE Comexposium