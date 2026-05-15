NTT Com Asia的OCEAN IntelligenceTM 憑藉 AI 驅動設施管理獲頒IFMA亞太區卓越獎

以 AI 為核心，重新定義設施管理

作為全球技術領導者，NTT透過應用深厚的技術專長來應對傳統的營運挑戰，為設施管理領域帶來獨特的價值。OCEAN IntelligenceTM的與眾不同之處在於建立可擴展的數據基礎，使 AI 能力能夠隨著設施需求而演進，協助企業邁向更智能、更具韌性的營運模式。平台亦可透過自動化異常偵測及提供預測性洞察，應對日益複雜的系統。

平台成效亦已於多項指標中獲得驗證：

能源效益：能源消耗減少高達 30%

營運速度：事故根本原因分析速度提升 10 倍

維護優化：維護工作投入減少高達 50%，維護停機時間減少 75%

資源效益：與預防性操作相關的營運及維修工作量減少高達 30%

IFMA香港分會會長謝浩程 (Don Tse) 表示：「卓越獎旨在表揚能展現創新，並對設施管理專業帶來有意義應用的方案。NTT Com Asia 的項目在推動數碼整合及拓展 AI 應用可能性的方面表現突出，切合行業不斷演進的需求。」

NTT Com Asia行政總裁黑田大祐 (Daisuke Kuroda) 表示：「我們衷心感謝 IFMA 的認可，這印證了我們作為科技夥伴身份投入物業市場的戰略。OCEAN IntelligenceTM將 NTT 數十年管理關鍵任務設施的經驗帶入該行業，整合數據、營運和 AI，以回應 AI 時代不斷變化的需求。感謝 IFMA 頒發此里程碑獎項，我們將繼續在區內推動設施管理向更智能的方向發展。」

下一個前沿：代理式 AI 與全球戰略擴張

繼去年成功推出之後，OCEAN IntelligenceTM 正邁向其發展的下一階段，將由預測式 AI 進一步發展至更自主、以智能為主導的營運模式，並計劃於今年稍後推出代理式 AI 能力。透過建立可擴展的 AI 基礎，這一里程碑標誌着設施管理數碼轉型的重大飛躍，從基於任務的自動化轉向能夠推理、學習及支援更高價值決策的系統。

NTT Com Asia首席營運總監蘇耀宗 (Steven So) 表示：「展望下一階段的智能、代理式設施管理，AI 仍然是OCEAN IntelligenceTM演進的核心。這一里程碑反映了我們透過構建能支援更明智的決策、更高韌性和長遠營運創新的平台，致力於在 AI 時代推進設施管理的承諾。」

為進一步推動智能建築生態系統的創新，NTT 正擴展其區內佈局，包括進軍新加坡等主要樞紐，同時深化與業界及合作夥伴的協作，以開拓新的市場機遇。

關於 NTT Com Asia

作為全球領先的科技企業 NTT 集團的一員，NTT Com Asia 致力透過創新打造智能及可持續的世界。

我們協助企業釋放數據的全部潛能，加速其數碼及人工智能轉型之旅。 從智能數碼基建、創新科技服務到尖端 AI 解決方案，我們助力機構應對以數據為核心的世界中不斷演變之挑戰。

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SOURCE NTT Com Asia