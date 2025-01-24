Nuvoton發佈光輸出1.7 W、波長420 nm的靛藍半導體雷射

日本京都2025年1月24日 /美通社/ -- Nuvoton Technology Corporation Japan（以下簡稱「NTCJ」）於1月15日宣佈推出業界領先的(*)靛藍半導體雷射，其光輸出功率為1.7 W，波長420 nm。NTCJ將在其SPIE Photonics West 2025（1月28日至30日，美國舊金山）和LASER World of PHOTONICS 2025（6月24日至27日，德國慕尼黑）展臺上展示這款新產品和汞燈替代光源解決方案的詳細信息。公司將歡迎所有訪客蒞臨展位參觀。

(*)截至2025年1月15日，基於NTCJ對發射波長為420 nm的半導體雷射的研究結果。

圖片：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108245/202501152909/_prw_PI1fl_8Vt0JjN4.png

1.該產品採用小型TO-56 CAN封裝，在接近汞燈g線的420 nm波長上實現了業界領先的1.7 W光輸出功率。使用這種高輸出、緊湊型產品可提高光源器件設計的靈活性，從而開發出比汞燈更小的光源器件。

2.NTCJ擁有40多年的經驗，光盤用半導體雷射的出貨量超過30億台，在半導體雷射的設計和製造方面積累了豐富的專業知識。其最新開發的靛藍半導體雷射集成了專有的光學設計和散熱技術，實現了高效率和長期可靠性。與汞燈相比，它降低了功耗和光源更換頻率，從而降低了光源的運行成本。

3.該產品發出的雷射波長為420 nm，接近汞燈的g線，可與NTCJ量產的紫外半導體雷射(378 nm)和紫色半導體雷射(402 nm)組合使用，作為汞燈i線(365 nm)、h線(405 nm)和g線(436 nm)的替代光源。此外，根據應用場景調整每種半導體雷射的輸出功率比，也可以實現汞燈無法實現的高度靈活的光學設計。

欲知產品詳情，請訪問：https://www.nuvoton.com/products/laser-diodes/semiconductor-laser/index.html

關於Nuvoton Technology Corporation Japan：https://www.nuvoton.co.jp/en/

Nuvoton在SPIE Photonics West 2025的展位詳情: https://spie.org/ExhibitorDetail?ExpoID=5008&ExhibitorID=102912

LASER World of PHOTONICS 2025詳情: https://world-of-photonics.com/en/trade-fair/

SOURCE Nuvoton Technology Corporation Japan