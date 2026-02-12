NX Taiwan啟用臺南NEXT11倉庫作為新物流樞紐

- 旨在強化臺灣南部供應鏈以配合半導體與AI相關業務擴張

東京2026年2月9日 /美通社/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS株式會社旗下集團企業NX臺灣國際物流股份有限公司（以下簡稱「NX Taiwan」）已於2026年1月，在臺灣南部城市臺南啟用臺南NEXT11倉庫，並已全面投入運營。

標誌：https://drive.google.com/file/d/1dqm0cxpYamnvMUra1AGXMuGlX932Z353/view?usp=drive_link

圖片1：臺南NEXT11倉庫

https://drive.google.com/file/d/1RHiRTtm3qMFn8sp0b5mHFI7vqqq7-msA/view?usp=drive_link

圖片2：董事長川本勝在開幕典禮上致辭

https://drive.google.com/file/d/1J1Ex5NUATQlhevou5C8q1JFfIRaSVEED/view?usp=drive_link

NX Taiwan將這一新的物流樞紐設立於臺灣最大食品與流通企業集團統一企業集團(Uni-President Enterprises Group)所開發的臺南新市物流園區內。該園區交通便利，可快速接入高速公路網絡及主要工業園區，且毗鄰臺灣南部科學園區（STSP，眾多半導體相關企業聚集地），地理位置得天獨厚。新設施利用園區的坡道結構，使大型車輛可直接駛入各樓層裝卸口，從而縮短了運輸時間，並能靈活應對需求波動。此外，倉庫還配備了高架地板平臺裝卸區、全天候人工安保及監控攝像頭、空調系統等，這些完善的配置旨在為半導體相關貨物提供嚴格的質量控制和安全保障。

在開幕典禮上，董事長川本勝(Masaru Kawamoto)表示：「我們將通過這座臺南NEXT11倉庫，最大化發揮我們的物流能力，為客戶創造高價值，以此助力臺灣半導體產業的發展，進一步提升NX集団的影響力，並實現持續成長。」

NX集団將繼續強化其物流功能，以跟上臺灣市場預期的成長步伐，並利用其全球物流網絡，為客戶供應鏈提供全球範圍內的支持。

新倉庫概況

名稱：臺南NEXT11倉庫

位置：臺南市新市區王甲路11號5樓

面積：15460.13平方米

主要設備：高臺裝卸貨平臺、全天候安保、監控攝像頭、空調

業務活動：倉儲、配送、檢驗、分揀、包裝

關於NX集団：https://drive.google.com/file/d/1mbvBL6C8THZNrR5LREgGeafNkEdaAmV-/view?usp=drive_link

NX集団官方網站：https://www.nipponexpress.com/

NX集団官方LinkedIn賬號：https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

SOURCE NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.