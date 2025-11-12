百年技藝賦能全球戰略：艾昕爾重啟西班牙Nylstar工廠 雙向賦能開啟產業新篇

為百年企業注入新動力

創立於1923年的Nylstar，曾是全球高端紡織業的技術標桿與供應鏈支柱，後因經營困境瀕臨破產。艾昕爾本次收購旨在保留尼斯達百年工藝並結合科技創新智能化管理，以實現尼斯達下一個100年為可持續發展戰略目標，致力於打造全球針織紗線技術標桿，不斷提高勞動就業率創造社會價值。

通過本次合作，艾昕爾將借助Nylstar在高端尼龍紗線領域的深厚積累，整合其全球領先的原料技術與生產工藝，夯實企業在國際高端供應鏈中的地位。此舉不僅輓救了Nylstar這一百年品牌，也使得艾昕爾能夠借助其技術、品牌與歐洲基地，快速切入歐洲市場，完善其全球產能與研發網絡。

未來，艾昕爾計劃對Nylstar實施智能化改造與可持續發展升級，實現「西班牙技術」與「中國戰略」的深度融合，構建更穩定、更具創新能力的高端紗線全球供應鏈。

此次行動標誌著艾昕爾正以「技術引進+產業協同」的新模式，推進其全球化目標，也為中歐製造業合作樹立了新典範。

SOURCE 浙江艾昕爾絲襪有限公司