Objective Corporation攜手ImpactHK，強化企業責任與社區影響力

此次合作體現了Objective Corporation的理念 -- 科技能夠為社區建設發揮切實價值，同時也將展示各類機構可依托科技，更高效、安全、優質地提供關鍵民生服務。

ImpactHK成立於2017年，致力於幫扶香港無家可歸群體，通過全方位幫扶服務與社區聯動項目，協助服務對像安居宜居、重塑身心健康、重建人生目標。

隨著香港不斷提升治理要求，ImpactHK正在將個案管理遷移至安全平台，以確保治理水平和可審計性得到提升。ImpactHK認識到，必須改變依賴電子郵件和人工流程共享文件與協作的傳統方式，以提升效率並加強個人信息安全保障。

通過精簡信息記錄和共享方式，Objective Connect將幫助ImpactHK減少行政負擔，改善幫扶協作網絡，並確保授權人員能夠及時獲取所需資料，以有效提供服務。此舉能讓ImpactHK將更多資源投入幫扶弱勢群體，助力服務對像實現長期向好的生活轉變。

ImpactHK表示：「作為一家慈善機構，我們的首要任務是幫助無家可歸者重建生活，但我們同樣肩負保護服務對象的責任，需要採取高於本地法規標準的措施，妥善管控、保護用戶數據。」

「與Objective這樣值得信賴的全球技術夥伴合作，讓我們得以全身心聚焦解決本地露宿者問題，無需擔憂服務對像隱私洩露風險。」

Objective長期幫助各類組織提供核心信息管理技術支撐，包括英格蘭與威爾士慈善委員會(Charity Commission for England and Wales)、新南威爾士州社區與司法部(NSW Communities & Justice)以及CareSouth等。這些機構採用Objective解決方案來改善協作、加強信息治理、升級服務交付能力，創造積極的社會與社區效益。

此次合作是Objective在其業務所在區域踐行負責任商業實踐和社會影響力承諾的一部分，助力各類日常深耕民生、建設社區的機構發展。

-完-

關於Objective

數字治理，賦能美好社區。

我們打造兼具社會價值的軟件產品。全球數千家金融機構與公共部門單位依托Objective軟件完成全面數字化轉型。客戶實現了遠程辦公，可隨時隨地調取業務資料，落實合規管控，築牢數據安全防線。

創新是企業發展的生命線。公司持續投入大額研發資源，迭代優化產品，為公共部門與強監管行業打造優質解決方案。

最終目標是實現社會與社區治理效能全面提升，透明可追溯的監管體系確保公眾對機構的信任。

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SOURCE Objective Corporation