神雲科技於OCP APAC高峰會展出多元化架構 打造代理型AI運作系統

首度亮相：專為代理執行（Agentic Execution）打造的新一代 OCP 運算節點

隨著自主代理（Autonomous Agents）從簡單的指令提示（Prompts）轉變為動態的多步驟工作流程，底層運算節點需要前所未有的 I/O 頻寬與電源效率。在 OCP APAC 展會上，神雲推出了兩款由第 6 代 AMD EPYC™ 伺服器處理器驅動的 ORv3 運算平台。這些平台採用 AMD Zen 6 架構、PCIe Gen 6 連接性與 CXL 3.1 支援，旨在處理大規模並列的代理請求，同時優化資料中心佔用空間與能源密度。

神雲透過兩款全球首發的平台引領此一架構轉型：

針對代理型工作負載的多元化機櫃級基礎架構

除了單一節點的原生效能外，為自主代理型 AI 提供動力還帶來了複雜的架構需求。與靜態的單一提示 AI 不同，多代理系統依賴持續的推理循環、動態工具調用、即時記憶檢索與多代理調度（Multi-Agent Orchestration）。

為了消除這些執行管線中的散熱、儲存與叢集治理瓶頸，神雲科技提供全方位的多元化機櫃級基礎架構：

高密度 AI 機櫃（液冷與氣冷） ：專為維持代理型工作負載持續進行的多步驟推理循環而設計。透過極大化 GPU 密度——例如在單一 52U 液冷機櫃中容納 96 顆 AMD Instinct™ MI355X GPU，神雲提供了即時代理執行所需的低延遲、無降頻運算引擎。

：專為維持代理型工作負載持續進行的多步驟推理循環而設計。透過極大化 GPU 密度——例如在單一 52U 液冷機櫃中容納 96 顆 AMD Instinct™ MI355X GPU，神雲提供了即時代理執行所需的低延遲、無降頻運算引擎。 OCP HPC 機櫃（模組化與可擴充） ：提供開放式 ORv3 標準、高能源效率的 48Vdc 電源分發與模組化靈活性，神雲的液冷與氣冷 OCP 機櫃允許資料中心在自主代理工作團隊擴展時，無縫擴展執行節點。

：提供開放式 ORv3 標準、高能源效率的 48Vdc 電源分發與模組化靈活性，神雲的液冷與氣冷 OCP 機櫃允許資料中心在自主代理工作團隊擴展時，無縫擴展執行節點。 代理記憶體與調度生態系統（DDN、Rafay 及 Canonical Ubuntu）：自主代理的運作速度取決於其存取企業記憶體與任務委派的能力。透過與提供超高吞吐量向量/會話儲存的 DDN，以及提供自動化多代理叢集治理的 Rafay 合作，神雲交付了一個低延遲且無降頻的「儲存到運算」管線，使多代理工作流程能全速運行。

從晶片到應用：神雲的全棧 AI 工廠願景

為了將這些多元元件整合至實際運作環境中，神雲將其整個機櫃級產品組合與生態系層級進行對齊，將模組化晶片轉化為可直接部署的企業級 AI 工廠：

關於神雲科技股份有限公司

神雲科技（MiTAC Computing Technology Corp.）為神達投控之子公司，憑藉可追溯至 1990 年代的豐富產業經驗，提供全面且高能源效率的伺服器解決方案。神雲科技專精於 AI、HPC、雲端與邊緣運算，採用嚴謹的方法論，確保從準系統、系統、機櫃到叢集層級的卓越品質，全面實現絕佳效能與整合度。這種在各個層級對品質的堅持，使神雲科技在業界脫穎而出。

神雲科技擁有全球化的布局與端到端的完整能力——從研發、製造到全球技術支援，為超大規模資料中心、HPC 及 AI 應用提供敏捷且客製化的平台，確保最佳效能與可擴充性，以滿足獨特的業務需求。透過利用 AI 與液冷技術的最新突破，並將神雲品牌與 Intel DSG 及 TYAN 伺服器產品進行整合，神雲科技憑藉創新、高效且可靠的伺服器技術以及軟硬體整合解決方案拔得頭籌，助力企業應對未來挑戰。

神雲科技官方網站：https://www.mitaccomputing.com/

SOURCE 神雲