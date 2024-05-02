大谷翔平與伊籐園的綠茶品牌Oi Ocha簽署全球合作協議

- 在全球60多家報紙上刊登整版廣告，通過寫給大谷翔平的誠摯公開信慶祝這項新的合作夥伴關係

東京2024年5月2日 /美通社/ -- 世界第一無糖綠茶飲料品牌Oi Ocha (*)的東京生產商株式會社伊籐園(ITO EN, Ltd.)與洛杉磯道奇隊(Los Angeles Dodgers)的大谷翔平(Shohei Ohtani)簽署了一項全球合作夥伴關係，自2024年4月30日起生效。

大谷評論說：「從我在日本的時候開始，我就一直是Oi Ocha的忠實粉絲，即使到了美國，它也一直陪伴著我。 」

從以前在日本，到現在在洛杉磯，大谷在各種場合都喝過Oi Ocha。在簽署合作協議的同時，伊籐園還將發表一封公司致大谷翔平的信，表達對他的支持。伊籐園的目標是成為一家"全球性茶飲品公司"，今後將與活躍在世界舞台的大谷翔平一起，在日本國內外開展各種項目，進一步提高日本茶在世界範圍內的價值。

信函圖片：

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108169/202404249912/_prw_PI2fl_zJdV4bvZ.jpg（日語）

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108169/202404249912/_prw_PI3fl_HzeT5cWU.jpg（英文）

詳情請訪問：https://www.itoen.jp/oiocha/ohtani/

伊籐園Oi Ocha產品信息網站：https://www.itoen.jp/oiocha/

- Oi Ocha x 大谷翔平合作聲明：從日本寫給洛杉磯大谷翔平的鼓勵信

為了公開此次合作，伊籐園將向活躍在洛杉磯的大谷發表一封信，表達公司的支持之情。這封信將刊登在《日經》(Nikkei)、《朝日》(Asahi)、《讀賣》(Yomiuri)、《每日》(Mainichi)和《產經》(Sankei)等報紙上，以及日本各地的體育報紙和地區報紙，包括大谷曾經活躍的巖手和北海道等地。在日本以外地區，這封信還將刊登在美國、韓國、澳大利亞等棒球運動流行國家的主要報紙上。通過在報紙和官網上發表信函，伊籐園可以表達對大谷的支持。「嗨，大谷先生！無論何時，無論相隔多遠，我們一直伴你左右，大谷先生。 」

作為承諾的證明，伊籐園隨時準備為運動員本人、他的朋友、家人及同事提供合作的產品，不限數量、不限時間、不限地點。

-伊籐園Oi Ocha致大谷翔平的信函全文

「親愛的大谷翔平先生：

是的，新賽季已啟幕。

您的出色表現始終激勵著我們。

願Oi Ocha綠茶，能煥發您的活力與神采。

無論何時，無論相隔多遠，

我們一直伴你左右，大谷先生。

永遠支持你的

伊籐園Oi Ocha 」

- 大谷翔平給伊籐園Oi Ocha的評論全文

「致一直支持我的各位朋友：

大家好，我是大谷翔平。

我很高興宣佈，我已經與伊籐園Oi Ocha結成了全球合作夥伴關係。我在日本的時候就是Oi Ocha的忠實粉絲，即使到美國生活，它也一直是我的重要夥伴。

得知我對Oi Ocha的喜愛和經常飲用的經歷，引起了伊籐園的共鳴，我深感喜悅，這次也因此促成了我們寶貴的合作機會。

身為Oi Ocha的忠實粉絲，我深感榮幸能與世界各地的人們共同分享它的獨特魅力。

大谷翔平 」

大谷回信的圖片片： https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108169/202404249912/_prw_PI4fl_HJ73W07q.png

出版物附錄：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202404249912-O1-m3d65u0p.pdf

註：

(*) Guinness (TM)世界記錄認證

Intage SRI+無糖茶飲料市場數據：2023年1月至12月Oi Ocha品牌銷售數據

記錄名稱：最大的無糖綠茶飲料品牌（最新年度銷售數據）

官方英文記錄名稱：Largest unsweetened green tea RTD brand - retail, current

取得記錄的品牌：Oi Ocha品牌（不包含Oi Ocha hojicha產品）

指標年份：2023年1月至12月

SOURCE ITO EN, Ltd.