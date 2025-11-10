Oizom 的 AQBot PM 為建築地盤輕鬆符合 BMC 的空氣質素要求

AQBot PM 的功能不僅偵察灰塵。這是專為印度的嚴格建築情況而設計，即使在崎嶇或高塵環境中，也能即時監測 PM2.5 和 PM10。它整合 BMC 的指揮及控制中心與地盤 LED 顯示器，協助承辦商輕鬆符合合規與透明度的需求。

AQBot PM 的獨特之處，在於它的主動方式。該系統包括內建繼電器輸出，可自動觸發任何塵埃抑制系統。此功能實現地盤保持於安全範圍之內，並無須人手干預。這自動化為專案團隊提供顯著好處，當空氣質素超過安全水平時，便透過確保迅速採取行動，而降低不合規的風險。

深受印度頂級項目信賴

AQBot PM 已於印度超過 300 個地盤部署，並深受超過 100 個建築集團信賴，而已於各種建築地盤、預拌混凝土廠和採石場之間，證明有效。它作為 Oizom 的空氣質素監測設備套件的一部份，反映產業轉向智能兼合規環境的科技。隨著 BMC 授權現已生效，而正在於整個孟買加速採用。

全面支援，強大見解

AQBot PM 採用雷射為本 OPC 科技，提供迅速兼準確的數據、16GB 內建記憶體，以及多協定連接。它的核心是 Envizom，即 Oizom 的先進環境監測軟體。它在單一位置中，提供互動式儀表板、歷史趨勢、警報和合規報告。

Oizom 銷售副總裁 Samarpit Garg 表示：「AQBot PM 不僅測量空氣，還確保安全、合規和無間斷工作。」

每個機組均已於 Oizom 的最先進設施中，接受預先校準。該等校準報告由 ATIRA（根據 ISO/IEC 17025:2017 而獲 NABL 認可的認證實驗室）驗證，確保第三方驗證可靠。這嚴格驗證過程確保機組從首日起便符合要求，並已為隨插即用安裝作準備。

Oizom 銷售副總裁 - Samarpit Garg

