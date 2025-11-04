Envizom 發展成為適用於產業和城市的全面環境智能平台

憑藉即時數據驗證、標記工作流程及跨裝置相容性，Envizom 能夠有效降低營運挑戰。最新版本支援導入外部數據集，透過風向矢量可視化污染擴散路徑，並運用熱力圖標示污染熱點區域。此熱力圖功能具備區域級別疊加層、多地點比對分析，以及影片匯出功能，可大規模進行長期污染趨勢分析。團隊可以根據即時和自訂平均臨界值設定警示、針對任何自訂時間範圍建立動態報告，以及建立支援更好的決策功能的視覺化儀表板。

Envizom 的獨特之處在於其專注於提供可執行的洞察分析。諸如智慧日誌、校準歷史、污染玫瑰疊加圖層及自動參考線等功能，協助用家解讀複雜數據。 該平台現已推出進階分析功能，包含極坐標圖、散點圖及鬚狀圖，專為工業級與城市級監測設計。

更聰明的合規管理，更流暢的營運運作

Envizom 在全球擁有 3,500 多台設備支援，受到產業、顧問和城市當局的信任。無縫整合科技，可在單一平台上提供塵埃、氣體、氣味物質、氣象、振動、噪音等環境資料的全面視圖。此系統更已整合至阿聯酋、沙烏地阿拉伯、印度、美國等國的智慧城市指揮控制中心，實現可執行的都市監管能力。該平台支援基於角色的存取權限、即時警報及自動化報告功能，有效降低風險並確保一切守法循規。

Envizom 基於企業級安全性，具有加密傳輸和嚴格的接達控制，符合全球數據保護標準。

Oiz om 產品副總裁 Bhumik Nayak 表示：「Envizom 不只是軟件，更是環境數據和環境行動之間缺少的連接，Envizom 憑藉其最新進展，繼續改變智能監控時代的環境智能環境情報，補充了 Oizom 強大的空氣質量監測設備產品組合。

傳媒查詢：

Bhumik Nayak – Oizom 產品副總裁

[email protected]

SOURCE Oizom