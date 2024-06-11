Omdia 2024 年第一季研究顯示，由於主要地區需求低迷，公共顯示屏的出貨量較上季下降了 7.1%

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Omdia

11 6月, 2024, 21:17 CST

倫敦2024年6月11日 /美通社/ -- 根據 Omdia 最新的《2024 年第一季公共顯示屏市場追蹤報告》，全球公共顯示屏出貨量從 2023 年第四季的 138 萬台下降到 128 萬台。儘管全球市場表現不一，但亞洲及大洋洲市場卻表現樂觀，季度環比（QoQ）及年度同比（YoY）分別增長了近 20% 和 18%。

然而，由於西歐、北美及中國市場表現不佳，2024 年第一季的整體公共顯示屏市場仍然低迷。

在亞洲及大洋洲，公共顯示屏的出貨量有所增加，這得益於澳大利亞對標牌與資訊顯示屏的強勁需求（季度環比增長 38%）以及印度對互動式平板顯示屏（IFP）/觸控顯示屏的強勁需求（季度環比增長 59.3%）。預計印度對公共顯示屏的需求將持續增長。印度政府過去在基礎設施開發方面投入了大量資金，現階段專注於啟動新政策並完成現有開發項目。因此，Omdia 預計印度在 2024 年將保持溫和的增長速度。

在西歐，公共顯示屏的總出貨量略有下降，僅 299,000 台，而 2023 年第四季為 303,500 台。該地區對 IFP/觸控顯示屏的需求減弱（季度環比減少 18.2%），德國與意大利的出貨量分別大幅下降 19.9% 和 41.6%。

北美公共顯示屏的出貨量持續呈下降趨勢，季度環比減少 6.5%（2023 年第四季：季度環比減少 19.9%）。所有類別的產品需求量均減弱，尤其是標牌與資訊顯示屏以及IFP/觸控顯示屏。2024 年第一季度，該地區的標牌與資訊顯示屏的出貨量從超過 146,000 臺下降到 138,000 台。同時，IFP/觸控顯示屏出貨量從近 109,000 台下降到 2024 年第一季的 99,600 台。

中國各種類別的產品出貨量均出現季度性下滑，其中 IFP/觸控顯示屏在 2024 年第一季下降至 37.8%，僅略高於 165,000 台。結果導致，中國公共顯示屏的市佔率連續第三個季度下滑，在 2024 年第一季降至 20.5%，落後於西歐（23.3%）。儘管如此，在消費行為改善及政府財政支援的推動下，預計該地區將在 2024 年全面復甦。

「從品牌角度來看，LGE 在 2024 年第一季公共顯示屏出貨量增長了 20%，全球出貨量超過 154,000 台」，Omdia ProAV 業務研究分析師 David Chai 評論道，「LGE 各種類別的產品都實現了兩位數的增長，主要是在西歐、北美、亞洲及大洋洲地區。LGE 在 2024 年第一季最暢銷的產品型號是 43UH5J-H（出貨量為 7,402 台）和 55UL3J（出貨量為 5,944 台）。」

相比之下，Samsung 在 2024 年第一季表現不佳，全球公共顯示屏的出貨量較上季下降了 4.7%，這主要是由於其標牌與資訊顯示屏的需求疲軟。其標誌與資訊顯示屏的全球出貨量略高於 290,000 台（2023 年第四季：306,000 台）。在其主要銷售地區中，僅亞洲及大洋洲地區在 2024 年第一季實現了 4.6% 的季增長。

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