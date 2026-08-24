Omdia：2026年上半年海信100英吋及以上電視出貨量位居全球第一

海信還通過搭載Hi-QLED MiniLED技術的U7和U6 Pro系列產品，讓消費者體驗到高端MiniLED性能。這些電視將精準分區控光與量子點色彩技術相結合，使高光更明亮、黑色更深邃、色彩更鮮活，讓用戶不錯過電影、體育賽事及日常內容裡的每一處細節。

海信的大屏技術實力還延伸至激光電視領域。2025年，海信激光電視全球出貨占比超70%。換言之，全球每三台出貨的激光電視中，就有兩台以上來自海信，彰顯了品牌長期致力於重塑家庭娛樂體驗的決心。

在IFA 2026期間，海信將圍繞「有愛，科技也動情」(Innovating a Brighter Life)主題進一步踐行這一發展願景，展示科技如何打造更智能、更具沉浸感、更愉悅的用戶體驗。海信IFA新聞發佈會將於9月3日15:00–16:00在柏林展覽中心Innovation Stage舉辦；海信展區設於23a展館，展覽時間為9月4日至8日，每日開放時段09:00–17:00。

從市場領先地位到下一代顯示技術創新，海信持續將技術轉化為真實使用體驗，幫助用戶看見更多精彩、享受更多樂趣，奔赴更明亮美好的生活。

關於海信

海信創立於1969年，是享譽全球的家電與消費電子領軍企業，業務覆蓋全球180多個國家和地區，專注提供高品質多媒體產品、家電及智能信息技術解決方案。根據Omdia數據，2023年至2026年上半年，海信在100英吋及以上電視細分市場穩居全球出貨量第一。作為RGB MiniLED技術開創者，海信持續引領下一代RGB MiniLED技術創新。同時作為2026國際足聯世界盃™官方贊助商，海信依托全球體育賽事合作，搭建與全球消費者溝通的橋樑。

SOURCE Hisense