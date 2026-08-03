海信推出PX4 Pro，將專業影院體驗搬進家庭

搭載LPU™數字激光引擎3.0，PX4 Pro實現118% BT.2020色域覆蓋，還原更豐富、更逼真的色彩，呈現內容創作者想要表達的更多色彩層次與細節。其獨有的動態灰度技術與增強虹膜鏡頭，可清晰展現暗場畫面與HDR內容細節，讓每一幀畫面擁有更強層次感與真實感。

PX4 Pro的意義不止是觀影電視的替代品，它重新定義投影儀的能力邊界，無論是日間觀影還是競技遊戲均可勝任。它是全球首款獲得FreeSync™ Premium認證的TriChroma激光影院，具備1毫秒超低延遲、2K 240Hz刷新率、可變刷新率(VRR)以及杜比視界遊戲(Dolby Vision Gaming)模式，為玩家帶來流暢、跟手的巨幕遊戲體驗。後續VIDAA系統更新後，設備將支持Xbox雲遊戲，用戶無需遊戲主機即可暢玩熱門大作。

一場精彩的觀影之夜，遠不止更大的畫面。更重要的是沉浸式投入劇情，看見原汁原味的色彩，捕捉讓場景栩栩如生的各類細節。有了PX4 Pro，這份體驗不再局限於觀影時刻 -- 日間賽事直播、家庭休閒娛樂、沉浸式遊戲均可實現，讓巨幕以更多方式融入日常生活。

關於海信

海信創立於1969年，是全球知名的家電與消費電子領軍企業，業務覆蓋180多個國家和地區，專注於提供高品質的多媒體產品、家電及智能IT解決方案。據Omdia數據顯示，2023年至2026年第一季度，海信在全球100英吋及以上電視細分市場位居榜首。作為RGB MiniLED技術的開創者，海信持續引領下一代RGB MiniLED技術創新。作為2026年國際足聯世界盃™(FIFA World Cup 2026™)的官方贊助商，海信致力於通過全球體育合作，與全世界的觀眾建立聯繫。

SOURCE Hisense