Omics Empower 香港實驗室正式推出 Xenium™ 原位空間轉錄組服務

香港2026年2月13日 /美通社/ -- Omics Empower 近日宣布，其位於香港科學園 6W 的香港實驗室現已正式提供 Xenium™ 原位空間轉錄組科研服務。該服務的推出，進一步拓展公司在空間生物學領域的技術能力，為香港及亞太地區研究人員提供本地化的高解析度原位空間轉錄組解決方案。

自 2025 年 7 月香港實驗室啟用以來，Omics Empower 持續在港提供本地化的單細胞測序與空間轉錄組服務，並可接收新鮮組織與細胞樣本進行單細胞測序。本地送樣與在地處理模式有助於縮短樣本處理週期，降低 RNA 降解風險並維持細胞活力，從而支持高品質單細胞數據的生成，同時提升專案溝通與執行效率。

Xenium™ 由 10x Genomics 開發，可在保留組織空間結構的前提下，對 RNA 分子進行原位定位與定量分析，實現單細胞及亞細胞層級解析度。該技術廣泛應用於腫瘤微環境研究、神經科學、免疫學及轉譯醫學等領域，有助於研究人員解析細胞在原位環境中的分子特徵與空間組織關係。據公開資料顯示，Omics Empower 香港實驗室為全港第二家運行 Xenium 平台的實驗室，進一步擴展本地高端空間轉錄組技術的應用能力。

除 Xenium™ 外，香港實驗室亦支援 10x Genomics Visium 全轉錄組空間分析，以及由 BGI 集團開發的 Stereo-seq 技術，可覆蓋不同解析度與組織尺度的研究需求。多平台配置使研究團隊能根據實驗設計與樣本特性選擇合適的技術方案。

在適用研究場景下，空間轉錄組工作流程可與 Omics Empower 的單細胞測序及其他多組學服務整合，支援從實驗設計、樣本處理到生物資訊分析的整體規劃與執行。透過統一的專案管理架構與跨區實驗室協作機制，公司為國際科研團隊提供穩定且高效的技術支持。

透過在香港本地建立單細胞與空間轉錄組科研能力，Omics Empower 表示，未來將持續完善區域技術布局，支持亞太生命科學研究的發展。

關於 Omics Empower

Omics Empower 是一家領先的全球生命科學服務提供商，長期專注於單細胞測序與空間轉錄組等前沿技術，為研究人員提供從樣本處理到生物資訊分析的一站式多組學支援。公司以高標準數據品質與專案交付能力為核心，在美國、歐洲及亞洲建立實驗室網絡，支援全球科研團隊的跨地區協作與高效率執行。迄今，在單細胞與空間組學研究領域，Omics Empower 已支援 500+ 篇學術研究成果，其中包括發表於《Nature》《Science》《Cell》等國際期刊的工作。欲了解更多資訊，請瀏覽： www.omicsempower.com

