Omnichat 攜手小磨坊、阿原與 LEVI'S 探討AI品牌行銷新里程

Omnichat 深耕台灣市場，全球已服務超過5,000個指標品牌，更成功拓展至新加坡、馬來西亞等東南亞市場。Omnichat 台灣總經理翁忻閎指出：「AI 與 OMO（線上線下整合）策略是零售未來的關鍵。Omnichat 結合社群 CDP 與生成式 AI，實現跨通路數據的整合，協助品牌優化客戶體驗、強化行銷與決策智能化。未來，Omnichat 產品將AI全面賦能 ，從 AI 客服到個性化行銷旅程，甚至門市銷售輔助，Omnichat 將持續以創新 AI 工具賦能品牌，充分發揮 Agentic AI （代理式人工智慧）的潛力，打造全通路個人化的顧客互動體驗，協助企業達成業務增長，迎接零售新世代的挑戰與機遇。」

未來流通研究所總監暨共同創辦人林原慶表示：「疫情紅利已全面消失，台灣零售產業正邁向穩定成長新時代。2024年，零售成長率回落至3.3%，而電商、百貨公司及便利商店成為支撐市場的三大主力，合計規模超過1.2兆新台幣。台灣電商滲透率約為13%-14%，相較國際先進市場仍有提升空間，預計2030年可創造高達4000億台幣的增長機會。零售業者透過數位行銷解決方案將能加速整合線上線下經營，帶動零售通路創新發展。」

台灣美庫爾董事總經理夏雨農則分享零售業如何運用會員數據實現超個性化溝通與會員經營。他指出：「台灣主要通路如百貨、超商與電商的會員數已達千萬級別，然而僅有活躍會員能真正帶來價值。因此，品牌需以超個性化策略，運用數據將消費者行為細緻化分析，從而提供符合個人需求的精準推薦。有效的精準溝通創造有感的價值互動，再進一步構建完整的顧客旅程體驗。」

台灣手工皂領導品牌阿原，疫情後積極轉型，優化線上線下的購物體驗，透過LINE 官方帳號推播與Omnichat 的互動遊戲，成功吸引舊客回流並拓展新客源。品牌門市OMO抽獎活動，短短兩週內吸引超過10,000人參與 ; 透過推播優惠提醒提升結帳率，助長核心保養系列與明星商品助力營收成長。阿原行銷處處長江雅玲表示：「阿原以共生共好的精神實現永續發展，致力於提供卓越的顧客體驗，強化實體門市的服務與特色店面經營，更抓住數位浪潮中的甜蜜接觸點，將線下的過路客轉化為線上的忠實會員，實現二次行銷與延伸服務的可能。」

小磨坊公司今年適逢60年，小磨坊每年生產超過800萬瓶經典玻璃瓶商品，消費者掃描瓶身獨立QR Code即可獲得專屬食譜與料理教學，並做為與消費者溝通的入口，數位平台食譜觀看數已突破1,000萬次，並為新品導流創造高達 30%的銷量成長。小磨坊產品行銷部副理陳建竹表示：「透過 Omnichat LINE的發票模組，品牌在第三季新品促銷活動中成功收集數千筆精準銷售數據，包括消費者購買地點、商品偏好等，小磨坊能清晰掌握顧客的線下消費習慣與輪廓，進一步助力異業合作及客製化行銷策略。」針對商業用戶，小磨坊更經營專屬 B2B LINE 官方帳號，涵蓋餐飲業主、廚師及食品加工廠專業人士，會員轉化率達40%，並提供客戶需求痛點的行銷支援，不斷透過數位工具貼近客戶需求。

台灣 Levi's 突破線上與線下的流量壁壘，放大品牌關鍵接觸點，創造更貼近消費者的全方位服務體驗。Levi's 台灣電子商務與顧客關係管理協理關銘表示：「整合動態（如廣告點擊與網站行為）與靜態數據（如會員身份及購物歷史），能更深入了解消費者的需求，並提供更精準的互動體驗。結合 AI 與 OMO數據的對話式行銷，不僅能提升店員的推薦成功率，也能大幅提高會員的終身價值。」

Omnichat 商業拓展總監林煥恩指出：「數位轉型的成功關鍵在於員工， Omnichat 能有效解決員工在工作中的痛點，如無法下班後休息、離職後客戶資訊流失等問題。透過 Omnichat 的綁定功能，確保即使員工離職，客戶資料也不會流失，成為品牌的重要資產。超個人化時代，Omnichat 除了做到跨社群身份一致化，降低行銷與客服成本，更能利用跨社群行為拋回廣告後台，做到廣告個性化，全面提升獲客成效。Omnichat 幫助品牌打造行銷個人化，讓品牌經營更有溫度的顧客體驗，實現客戶、員工與品牌的三贏局面。」

Omnichat 持續迭代創新多元解決方案技術，團隊更提供以品牌為中心制定的專屬顧問陪跑方針，攜手客戶榮獲2024 數位奇點獎 「最佳虛實整合商務行銷獎」銅獎，致力協助企業商家面對快速變動的消費市場。

Omnichat 2024_ Retail Next 明日零售｜對話商務新革命 https://www.youtube.com/watch?v=0a1fqmy5LHI

｜關於全通路對話商務平台 Omnichat｜

Omnichat 創立於2017年，專注於發展全通路對話式商務 (Omnichannel Chat Commerce)。Omnichat 整合 LINE 官方帳號、Facebook Messenger、Instagram、WhatsApp、WeChat 以及電商官網即時訊息，將分散的顧客對話集中管理，並結合品牌跨系統顧客數據，幫助零售品牌維繫全通路客戶關係、對話銷售、數據分析應用，已累積超過 5,000 個零售品牌，包含 Timberland、Logitech、EDWIN、tokuyo、Mamaway 以及 SO NICE 等。Omnichat 持續協助品牌進行數據運營與個人化行銷，透過最先進的技術，致力打造深度對話商務解決方案。 https://www.omnichat.ai/tw

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