中國移動香港榮膺Ookla® Speedtest®七項網絡國際權威獎項及認證

為迎賀這項業界殊榮，中國移動香港特別舉行「網絡領航・智聯香港」發佈會，展示領先網絡技術成果，並正式宣佈奪得Ookla® Speedtest® 多項榮譽#，包括：「最佳流動網絡」（Best Mobile Network）、「最快流動網絡」（Fastest Mobile Network）、「最快5G網絡」（Fastest 5G Network）、「最佳流動視頻體驗」（Best Mobile Video Experience）四項大獎，以及「最廣5G覆蓋」（Widest 5G Coverage）、「最佳流動時延（全技術）」（Best Mobile Latency-All Tech）、「最佳5G時延」（Best 5G Latency） 三項認證。在本次流動網絡評測中，中國移動香港為全港唯一榮獲此殊榮的電訊營運商，Ookla® 全球品牌合作總監 Jim Nugent 先生及亞太區主管Susila Johnston女士更親臨現場頒授獎項。

中國移動香港董事兼首席執行官石曉萍女士致辭時表示：「非常榮幸中國移動香港獲得國際權威機構 Ookla® 的高度肯定，這項殊榮是對我們在全網速率、時延、覆蓋及影片體驗等各項表現卓越實力的認可。中國移動香港持續迭代網絡技術，以領先數字基建服務香港。我們已於2025年順利完成3G 退網，更於今年全面完成2G退網，成爲全港首家僅提供4G、5G網絡的營運商，過程中利用大數據和自研AI智能體，精准識別客戶、監測網絡質量和快速滿足客戶需求，實現用戶『迭代無感、體驗更優』，並全面進入5.5G網絡新時代。」中國移動香港於本年度第二季度推出「5.5G全球通Privilege 服務計劃」及「5G-A通訊網絡組合增值服務」，在香港率先落實具備差異化的網絡保障能力，通過5G 獨立組網（SA），配合多載波聚合技術及AI智能網元NWDAF精準滿足客戶多元化的網絡使用需求。此外，公司構建eSIM平台，獲GSMA SAS國際認證，成爲香港首家、全球第八家獲此認證的電訊營運商，持續引領香港通訊行業的創新發展。

此外，中國移動香港堅持網絡技術升級與社會責任並重，運用AI+大數據技術，提供多維度防詐方案，全方位守護企業與個人網絡安全，每日平均攔截超過300萬個涉詐來電，每月平均封鎖近一萬個號碼，並主動為客戶識別惡意連結短訊，每月平均發送提示短訊近90萬次，全力守護客戶的數碼生活與通訊安全。去年，中國移動香港亦全力協助香港警方偵破多宗案件；同推出了反詐增值服務「移動安全管家」，全力為客戶築牢通訊安全防線。

展望未來，中國移動香港將持續深耕5.5G與人工智慧技術，不斷提升網路品質，完善反詐防護體系，把領先技術轉化為惠及全港的數字服務；同時堅守「網路領航 智聯香港」的初心，持續助力香港數智化轉型，建設國際科創中心。

— 完 —

* Ookla® 隸屬於Accenture（埃森哲）公司，是網絡智能領域的業界翹楚，結合專業平台Speedtest®, Downdetector®, Ekahau® 及RootMetrics®，提供超卓的網絡分析；透過多元數據與行業頂尖的專業技術，將網絡效能指標轉化為具備戰略價值的切實洞察。Ookla® Speedtest® 報告中的分析是根據全球數以億計消費者實際體驗到的網絡數據速度歸納而成，其數據及測試結果備受本地用家及業內人士認可。

#根據Ookla® Speedtest Intelligence® 對2026 年上半年數據。版權所聲明。有關 Ookla® 最新<2026年上半年香港速度測試連接報告>，中國移動香港取得多項業界領先成績，包括：「最佳流動網絡」、「最快流動網絡」、「最快5G網絡」、「最佳流動視頻體驗」四項主要流動網絡大獎，詳情請參閱：https://www.ookla.com/research/reports。此外，中國移動香港獲得三項Speedtest Intelligence®驗證聲明，包括：「最廣5G覆蓋」、「最佳流動時延（全技術）」、「最佳5G時延」。

關於中國移動香港有限公司

中國移動香港有限公司（簡稱「中國移動香港」）隸屬中國移動有限公司（簡稱「中國移動」），《財富》雜誌「全球500強」企業，香港聯交所股份代號：941；於1997年1月正式提供服務，成為全港首個PCS流動網絡商。

作為全球最多客戶流動網絡品牌*，公司為客戶提供創新及多元化的5G通訊服務，包括話音、數據、IDD及國際漫遊等，並一直致力發展5G與人工智慧、物聯網、雲端計算、大數據等新技術結合，幫助各行各業實現5G的應用，推動大灣區智慧城市群建設與發展。

*中國移動香港有限公司為中國移動有限公司全資附屬公司。截至2025年12月31日，中國移動有限公司在全球擁有最多流動網絡客戶。

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