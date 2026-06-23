中國移動香港網絡全面升級

完成2G網絡技術迭代 邁步5.5G智慧通訊新里程

香港2026年6月23日 /美通社/ -- 中國移動香港有限公司（簡稱「中國移動香港」）宣佈，經通訊事務管理局（通訊局）批准，已於今天正式完成第二代流動通訊（2G）退網工作，是全港首家僅提供4G / 5G / 5.5G高速流動通訊服務的營運商，標誌香港流動通訊邁向更高效、更智能的新階段。

推動網絡技術與時並進

中國移動香港一直積極推動網絡技術升級，持續優化網絡基建與服務能力。繼2025年 6月終止3G 服務後，今日 2G全面退網，標誌公司率先實現雙網迭代的重要里程碑，將豐富頻譜資源與技術，優先投放至 5G 及 5.5G 網絡建設，全面提升網絡容量、覆蓋效率及智能化管理，為客戶帶來更高速、低時延且更穩定的流動通訊體驗，並全方位投入人工智能應用、物聯網、行業數碼化及智慧城市創新的蓬勃發展，為香港長遠的網絡架構與資訊科技建設奠定堅實基礎。

AI技術賦能網絡升級

是次網絡升級，公司善用 AI 技術優化整個流程：透過大數據及機器學習模型精準識別 2G用戶，並以智能外呼、短訊及 App 提醒等方式精準觸達，累計觸達客戶逾 800 萬人次；利用自主開發的 AI 智能網絡協助團隊迅速識別終端兼容性，大幅提升客服與保障效率；配合即時監測網絡質素及用戶體驗，令全網指標保持平穩，實現「迭代無感、體驗無憂」。

貼心關懷履行社會責任

中國移動香港堅持技術升級與社會責任並重，構建完善的保障體系：針對舊終端的長者客戶，主動提供一對一上門與遙距協助、大字版指南、專屬熱線及門店優先通道，確保無憂過渡；同時設立專項補貼，資助用戶更換舊終端設備，並免費更換新一代USIM 卡。此外，公司更透過掛號信寄送書面通知，並將終端補貼延長至 2026年12月31日，實現通訊體驗無縫升級。

2G網絡完成歷史任務，代表一個通訊發展的時代里程碑，亦象徵香港流動網絡正邁向更高效、更智能的新階段。未來，中國移動香港將全力聚焦 5.5G 核心發展，持續投入創新科技研發、AI 網絡智能化及智慧城市基礎設施建設，全面賦能千行百業數碼化轉型，助力香港建設成為具全球影響力的國際創新科技中心。

關於中國移動香港有限公司

中國移動香港有限公司（簡稱「中國移動香港」）隸屬中國移動有限公司（簡稱「中國移動」），《財富》雜誌「全球500強」企業，香港聯交所股份代號：941；於1997年1月正式提供服務，成為全港首個PCS流動網絡商。

作為全球最多客戶流動網絡品牌*，公司為客戶提供創新及多元化的5G通訊服務，包括話音、數據、IDD及國際漫遊等，並一直致力發展5G與人工智慧、物聯網、雲端計算、大數據等新技術結合，幫助各行各業實現5G的應用，推動大灣區智慧城市群建設與發展。

*中國移動香港有限公司為中國移動有限公司全資附屬公司。截至2025年12月31日，中國移動有限公司在全球擁有最多流動網絡客戶。

SOURCE 中國移動香港有限公司