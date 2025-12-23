網龍擬投資Open-Q教育生態功能代幣，助力全球教育平權

香港2025年12月23日 /美通社/ -- 全球領先的互聯網社區創建者 - 網龍網絡控股有限公司 （「網龍」或「本公司」，香港交易所股票代碼：777）欣然宣佈，將投資AI驅動、全球共創共享的去中心化教育生態系統Open Quest Academy (「Open-Q」)，並獲取其功能型代幣 – Q101。

Open-Q已於今年9月在聯合國教科文組織（UNESCO）舉辦的巴黎數字學習周（Digital Learning Week）上正式發佈，獲得UNESCO高級官員、三十多個國家的教育部長以及教育界專家學者、資深教育家、教育資源創作機構的高度關注。Open-Q順應全球對重新構想學習未來的共識，致力於構建一個促進公平、技術賦能和全球協作的下一代教育生態系統。Open-Q彙聚全球專家、傑出教師和專業從業者，引領教育趨勢。它為學習者、教育者和內容創作者提供了一個元宇宙學習平台、教學平台和共創平台，聚焦三大戰略維度：「科技築公平」、「資源共創造」、「激勵促參與」。

Open-Q的全球教育平權主張與UNESCO的政策目標高度契合，提供開放、高質量的數字學習資源，可根據特定地區的課程需求進行本地化調整。這種方式有助於推動全球教育公平和品質的提升，使Open-Q成為數字時代教學與學習的轉型開放平台。Open-Q旨在實現全球用戶的共用治理，構建一個去中心化、充滿活力的「邊學邊賺」（Learn-and-Earn）社區，以激勵和獎勵全球學習者。通過將經濟激勵與基於能力的學習相結合創造良性循環：學生獲得與市場相關的技能，教育者因高質量內容創作獲得認可和報酬，整個社區受益於不斷增長的共享知識庫。

網龍自2010年代初開始長期深耕互聯網教育領域，過去在電子課本、AI課件、虛擬實驗、課堂教學SAAS、交互教育遊戲，以及整合上述資源的國家級AI教育平台的建設與運營等領域積累了深厚的技術、資源與經驗儲備。2025年以來，網龍進一步將戰略升級為「AI+教育」，通過自建的AI生產中心實現高品質AIGC教育內容的高效率產出，未來與Open-Q生態存在深度戰略協同的巨大潛力。同時，擬議中的Q101代幣投資也將進一步豐富網龍的數字資產組合，為股東創造顯著的價值增量。

SOURCE 網龍網絡控股有限公司