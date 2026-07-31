高露潔Optic White®突破性「早C提亮• 晚C淡色」美白牙齒保養美學 推出首支全新Optic White®高純度維他命C美白牙膏

全新高露潔「Optic White®高純度維他命C美白牙膏」打破傳統牙膏僅停留於表面清潔的局限，首度將護膚級成分維他命C帶入口腔護理。產品蘊含95%高純度維他命C^，其維他命C微小分子經科學實證，能夠從源頭精準淡化牙漬，達至七天提亮，淡色美白#效果，並改善牙齒泛黃問題。除了顯著的高效美白功效，高露潔Optic White®更將美妝的奢華儀式感融入日常護理——牙膏特別採用極具視覺感的升級微金閃透膏體，搭配特調的柚子薄荷香味，將日常刷牙昇華為極具療癒感的美學享受，並為笑容注入全天候活力：

早 C 提亮： 早上使用，高純度維他命C有助提亮牙齒，伴隨特調的柚子薄荷香味，隨時隨地綻放如自帶「美顏濾鏡」般Sunshine Smile。

早上使用，高純度維他命C有助提亮牙齒，伴隨特調的柚子薄荷香味，隨時隨地綻放如自帶「美顏濾鏡」般Sunshine Smile。 晚C淡色：把握牙齒夜間黃金修護期，讓護膚級美白成分維他命C於睡前深入發揮作用，高效淡化日間累積的頑固牙漬，實現高效美白效果。

產品資料：高露潔Optic White®高純度維他命C美白牙膏 （售價︰HKD$54.9） 以下零售商的指定門市有售： 百佳

萬寧

屈臣氏

惠康

HKTVmall 除了指定零售商的門市，高露潔Optic White®高純度維他命C美白牙膏亦在以下零售商的網店有售： 百佳： https://bit.ly/4fDJ0MZ

萬寧： https://bit.ly/4foO3zQ

屈臣氏： https://bit.ly/4gA8vzT

惠康： https://bit.ly/4hjdsNA

HKTVmall： https://bit.ly/4pjkBQ6

如需更多高清圖片，請登入此連結：https://bit.ly/4fJDKq6

廣告創意表達。效果可能因人而異。

#配合每天刷牙兩次，對比不含維他命C的高露潔美白牙膏。指相當於7年外源性色斑累積量之去除效果，源自橫斷面研究結果。效果可能因人而異。

^指95%高純度抗壞血酸磷酸酯鈉，此成分為穩定型維他命C。

^^指Colgate為No.1美白牙膏品牌，銷售額及銷量數據根據 NielsenlQ 2024年1月 -2024年12月全港超級市場、便利店及藥房牙膏（美白類）零售調查報告（2025Nielsen IQ版權所有）

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有關高露潔 – 棕欖 (Colgate-Palmolive)

高露潔 – 棕欖是全球領先家用日常護理産品公司，産品涵蓋口腔護理、個人護理、家庭護理及寵物營養品。高露潔於環球逾200個國家及地區售賣多個著名的品牌産品，包括：高露潔、棕欖、Softsoap、Irish Spring、Protex、Sorriso、Kolynos、Sanex、Ajax、滴潔Axion、Soupline、Suavitel、Hill's Science Diet、Hill's Prescription Diet及Hill's Ideal Balance。

SOURCE 高露潔