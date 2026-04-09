高露潔Optic White®聯乘尖沙咀人氣咖啡店 「齒科級亮白研究院」矚目登場

無懼咖啡天敵 以「最多香港牙醫首選美白成分 ^ 」 - HP 實踐「飲啡要豪！笑容要白！」的生活美學

咖啡常被視為亮白牙齒的「天敵」，但對於精品咖啡愛好者洪嘉豪而言，這從不是一種妥協。他深信品味與自信笑容可以並存，透過高露潔Optic White®專業美白系列，在享受咖啡的同時，始終維持亮白笑容。活動當天，洪嘉豪將於高露潔Optic White®齒科級亮白研究院親自沖泡期間限定特調咖啡（純白蘋果茉莉冷萃）。特調咖啡的奶泡上以可可粉勾勒出Optic White®專屬圖案，隨杯附上創意薄荷忌廉「牙膏軟管」，讓消費者親自模擬高露潔Optic White®牙膏的使用過程，讓品味咖啡過程成為一場美學實驗。大家可以發揮創意，自行加入薄荷忌廉，讓飲啡過程充滿驚喜。洪嘉豪的生活金句：「飲啡要豪！笑容要白！」 鼓勵大家在享受精緻咖啡生活的同時，只需有高露潔Optic White®「最多香港牙醫首選美白成分^」- HP的專業護航，即使咖啡不離手，依然能隨時展現齒科級的亮白笑容。

期間限定！沉浸式探索一場與精品咖啡邂逅的專業亮白之旅

高露潔將人氣咖啡店全面升級。這不僅是一間咖啡店，更是結合精品咖啡文化與專業齒科亮白美學的沉浸式體驗空間，讓消費者全方位探索美學秘訣。從店內的裝潢到咖啡店的細節擺設，都融入高露潔 Optic White®品牌的亮白理念，強調 「最多香港牙醫首選美白成分^」- HP 帶來的專業可靠感。消費者可以在品味咖啡的同時，輕鬆捕捉專屬自己的亮白笑容。

齒科級亮白研究院更特別設置了互動電話裝置，裝置配備鏡頭功能，讓消費者能仿效「院長」洪嘉豪，定格專屬的亮白笑容時刻，捕捉「飲啡要豪！笑容要白」的自信風采。同時，消費者還可透過裝置為「院長」傳遞溫馨語音留言，與院長隔空對話，為這段亮白之旅畫下暖心句點。

齒科級亮白研究院限時登陸：為期一個月的感官驚喜與亮白新標準 限時放送多重專業級亮白禮遇

高露潔Optic White®齒科級亮白研究院除了展現專業齒科級的實力，更為支持者準備了多重專業級亮白禮遇。凡於咖啡店購買任何飲品，即可獲贈蘊含「最多香港牙醫首選美白成分^」 - HP的高露潔Optic White®指定美白牙膏優惠券，優惠券適用於各大零售點及網店。若購買聯乘限定特調咖啡，更可額外獲贈高露潔Optic White®蘊含5% 「最多香港牙醫首選美白成分^」- HP的臻極亮白牙膏乙支（價值HK$119.9）。高露潔旨在讓這份專業級的亮白呵護從研究院出發，完美延伸至每一位消費者的日常之中。

活動詳情

高露潔Optic White®齒科級亮白研究院

活動日期：2026年4月11日（星期六）- 2026年5月11日（星期一）

地點：HOW to Live Well（尖沙咀河內道18號K11購物藝術館2樓201-01號舖）

高露潔 X 洪嘉豪「一日店長」齒科級亮白研究院活動

活動日期：2026年4月18日（星期六）

時間：11:00 - 14:00

地點：HOW to Live Well（尖沙咀河內道18號K11購物藝術館2樓201-01號舖）

產品資料

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有關高露潔 – 棕欖 (Colgate-Palmolive)

高露潔 – 棕欖是全球領先家用日常護理産品公司，産品涵蓋口腔護理、個人護理、家庭護理及寵物營養品。高露潔於環球逾200個國家及地區售賣多個著名的品牌産品，包括：高露潔、棕欖、Softsoap、Irish Spring、Protex、Sorriso、Kolynos、Sanex、Ajax、滴潔Axion、Soupline、Suavitel、Hill's Science Diet、Hill's Prescription Diet及 Hill's Ideal Balance。

^根據2025年香港國際牙科博覽暨研討會問卷調查，Hydrogen Peroxide (HP)為最多受訪牙醫、牙科治療師及牙齒衛生員首選的美白成分。高露潔美白牙膏所含HP濃度與實際診所使用濃度不同。

^^指Colgate為No.1美白牙膏品牌，銷售額及銷量數據根據 NielsenlQ 2024年1月 -2024年12月全港超級市場、便利店及藥房牙膏（美白類）零售調查報告（2025Nielsen IQ版權所有）

*指高露潔光感白白金迅白及白金持久美白牙膏，對比高露潔不含過氧化氫的牙膏，每天刷牙兩次， 使用3天後

+指高露潔光感白臻極亮白牙膏，源自實驗室功效評估報告，對比高露潔普通含氟牙膏

SOURCE 高露潔