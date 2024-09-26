奧圖碼（Optoma）正式插旗印度及澳洲 分公司瞄準教育市場及專業顯示解決方案

亞太區總經理吳俊佑表示：「奧圖碼針對亞洲各重點市場逐步深入在地，成立分公司展現了我們的決心。這不僅強化了我們的市場影響力，也彰顯了我們對滿足客戶需求的堅定承諾。」

持續擴大亞太市場的版圖，成立分公司能夠更靈活地提供具整體性的全球服務，力求在專業顯示解決方案和服務上成為值得信賴的品牌。這一佈局旨在為消費者提供更多可靠的選擇，其中也包含了正在迅速增長的教育市場。

隨著數位學習和互動教學方式的興起，教育市場正快速成長。奧圖碼計劃透過專業的軟硬體解決方案，支持學校和教育機構提升教學品質。此外，奧圖碼軟硬整合的策略也憑藉著推出多項軟體解決方案得以提升用戶體驗和產品價值。

吳俊佑強調：「我們未來不僅專注於已穩固的硬體產品，致力於軟硬體的整合將是奧圖碼的發展重點。透過這些創新，我們期待在全球市場中持續擴大影響力，為消費者提供更全面的解決方案。」

自2000年成立以來，奧圖碼在全球市場積極擴展，為客戶提供最先進的技術和服務。在歐洲、美洲、亞太和中國皆設有區域總部，透過專業的國際團隊在全球150多國落實在地服務。澳洲和印度分公司的成立，是對亞太市場需求日益增長的戰略性回應，旨在推動在地化業務，進一步增強在亞太市場的市場份額和影響力，邁向新的重要里程碑。

Optoma奧圖碼致力於大尺寸顯示方案的創新，提供投影機、智慧觸控顯示白板、一體式大型LED顯示牆、互動及協作軟體和圖像處理設備等智能顯示軟硬體平台。Optoma在歐洲、北美、亞太和中國皆設有區域總部，透過專業的國際團隊在全球150多國落實在地服務，提供智能家居、娛樂、遊戲、企業、教育、博物館、展演，數位零售和模擬訓練等大型顯示解決方案。

SOURCE 奧圖碼股份有限公司