Optoma 發表最新生成式 AI 顯示方案 再塑智慧協作新標竿

新聞提供者Optoma
21 4月, 2026, 11:00 CST
台北2026年4月21日 /美通社/ -- 全球視覺解決方案領導品牌 Optoma 宣布於 2026 年推出系列創新產品，透過「智慧感知」與「生成式 AI」兩大核心技術，全面升級投影機與互動觸控大螢幕（IFP）的使用體驗。值得關注的是，亞太區將成為 Optoma 全球最早上市該系列新品的區域，展現品牌對亞太市場智慧轉型的高度重視。
雷射投影機：一鍵智慧空間感知，免除繁瑣安裝
Optoma 今年已確定推出 8 款以上全新主流雷射投影機種，並全線支援 「Optoma Smart APP」。
該系列主打「智慧空間感知」技術，解決長久以來一直存在於用戶的安裝與對齊痛點：
- 視覺運算對齊： 透過行動裝置端進行運算，數秒內即可自動偵測投影幕邊界並精確對齊。
- 障礙物主動避讓： 系統能識別牆面障礙物（如開關、掛畫）並自動調整畫面位置，實現「開機即投」的直覺化安裝。
IFP 互動平板：亞太首發 Google EDLA 認證與「Optoma AI」
針對教育與商務市場，Optoma 將於第二季在亞太地區首發 3863RK-C2 系列互動觸控平板。此機種搭載 Google EDLA 官方認證，並整合獨家 「Optoma AI」 智慧平台，將顯示器由單向工具進化為具備思考能力的協作夥伴。
1. 官方 EDLA 認證：資安與生態鏈的雙重保障
不僅是規格提升，EDLA 認證為用戶帶來了完整的 Google 原生生態系統：
- 完整應用支援： 內建 Google Play 商店，支援 Google Workspace（Drive, Docs, Sheets）等生產力工具。
- 資安合規： 符合官方授權的資安防護架構，確保企業與學校數據安全。
- 長效保障： 支援 OTA（Over-the-Air）系統更新，確保設備始終運行最新韌體與安全性修正。
2. Optoma AI：對話式 UI 定義智慧協作
Optoma AI 並非單一功能堆疊，而是整合了 Ask AI、Voice Command、AI Drawing、How To 與 Image Search 的整合型智慧平台。透過對話式 UI，徹底打破傳統選單限制：
- 教育場景： 教師可透過 「Ask AI」 即時生成教材補充內容，或利用 「AI Drawing」 在課堂問答中快速生成圖像，增強視覺化教學效果。
- 企業場景： 在會議中利用 自然語音控制 進行資料搜尋，或透過 AI 快速生成簡報素材與圖像，優化商業決策品質與效率。
從雷射投影的自動化安裝，到互動平板的生成式 AI 整合，Optoma 持續深耕智慧視覺技術。本次新品發布不僅是硬體規格的競逐，更是透過「平台化」與「AI 化」的戰略布局，重新定義智慧空間的互動邏輯。
關於Optoma
Optoma 奧圖碼作為全球領先的顯示解決方案供應商，致力於提供高效、創新的顯示技術與解決方案，服務於各行各業。在台灣市場，奧圖碼穩居投影機領導品牌地位，於 4K UHD 家庭劇院投影機領域締造了「連續六年銷售第一」的輝煌紀錄。從頂尖投影機、專業顯示器到智慧顯示系統，我們秉持「不斷創新」的核心理念，致力於推動顯示技術的進步與應用，為客戶提供卓越的視覺體驗與管理效能。
SOURCE Optoma
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