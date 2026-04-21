Optoma 發表最新生成式 AI 顯示方案 再塑智慧協作新標竿

Optoma 今年已確定推出 8 款以上全新主流雷射投影機種，並全線支援 「Optoma Smart APP」。

該系列主打「智慧空間感知」技術，解決長久以來一直存在於用戶的安裝與對齊痛點：

視覺運算對齊： 透過行動裝置端進行運算，數秒內即可自動偵測投影幕邊界並精確對齊。

障礙物主動避讓： 系統能識別牆面障礙物（如開關、掛畫）並自動調整畫面位置，實現「開機即投」的直覺化安裝。

IFP 互動平板：亞太首發 Google EDLA 認證與「Optoma AI」

針對教育與商務市場，Optoma 將於第二季在亞太地區首發 3863RK-C2 系列互動觸控平板。此機種搭載 Google EDLA 官方認證，並整合獨家 「Optoma AI」 智慧平台，將顯示器由單向工具進化為具備思考能力的協作夥伴。

1. 官方 EDLA 認證：資安與生態鏈的雙重保障

不僅是規格提升，EDLA 認證為用戶帶來了完整的 Google 原生生態系統：

完整應用支援： 內建 Google Play 商店，支援 Google Workspace（Drive, Docs, Sheets）等生產力工具。

資安合規： 符合官方授權的資安防護架構，確保企業與學校數據安全。

長效保障： 支援 OTA（Over-the-Air）系統更新，確保設備始終運行最新韌體與安全性修正。

2. Optoma AI：對話式 UI 定義智慧協作

Optoma AI 並非單一功能堆疊，而是整合了 Ask AI、Voice Command、AI Drawing、How To 與 Image Search 的整合型智慧平台。透過對話式 UI，徹底打破傳統選單限制：

教育場景： 教師可透過 「Ask AI」 即時生成教材補充內容，或利用 「AI Drawing」 在課堂問答中快速生成圖像，增強視覺化教學效果。

企業場景： 在會議中利用 自然語音控制 進行資料搜尋，或透過 AI 快速生成簡報素材與圖像，優化商業決策品質與效率。

從雷射投影的自動化安裝，到互動平板的生成式 AI 整合，Optoma 持續深耕智慧視覺技術。本次新品發布不僅是硬體規格的競逐，更是透過「平台化」與「AI 化」的戰略布局，重新定義智慧空間的互動邏輯。

關於Optoma

Optoma 奧圖碼作為全球領先的顯示解決方案供應商，致力於提供高效、創新的顯示技術與解決方案，服務於各行各業。在台灣市場，奧圖碼穩居投影機領導品牌地位，於 4K UHD 家庭劇院投影機領域締造了「連續六年銷售第一」的輝煌紀錄。從頂尖投影機、專業顯示器到智慧顯示系統，我們秉持「不斷創新」的核心理念，致力於推動顯示技術的進步與應用，為客戶提供卓越的視覺體驗與管理效能。

SOURCE Optoma