Optoma Wave 4K家用雷射投影機

而在另一展間將由奧圖碼重要代理商元亨整合科技展出另一大亮點，使用 UHC63LV 高階家庭劇院機型堆疊出雙機投影，展現大空間專屬的 9,600 流明超高亮度，搭配上 180 吋 Harkness 劇院級投影幕的神級組合，融接零瑕疵的巨幕投影，客廳一秒變身私人電影院。

展會期間還為現場參觀民眾特別打造了 3 公尺的沉浸式窗景打卡點，搭配使用超短焦投影機投射出日本美景第一高峰富士山、法國美景地標巴黎鐵塔等世界知名景點，讓參觀者享受一個眼睛出國的輕鬆午後！拿起手機拍照並分享，不僅可獲得奧圖碼手繪風格行李吊牌，現場還免費提供迪朗奇義式咖啡機的現泡咖啡，美景美味盡在手邊。

於展期間預購 Wave 4K系列機種 ( Wave 130RK / Wave120SK ) 即可獲得展場專屬優惠贈禮 Google Chromecast 乙支 (支援4K)。歡迎大家親臨高雄圓山 236 號展間，與我們一同 Share your Life！

展覽名稱：2024高雄國際Hi-End音響大展

參展日期：4/11(四) – 4/14(日)

展覽地點：高雄圓山大飯店二、三、四樓 (高雄市鳥松區圓山路2號) 236號展間

奧圖碼近年來除了不斷拓展大型影像顯示的技術與產品線，更積極升級沉浸式家庭劇院。奧圖碼獨家雷射技術和持續優化投影性能的堅持讓使用者不用去電影院，在家就能享受超乎期待的視覺娛樂體驗。如想更瞭解奧圖碼在高雄國際音響大展的活動資訊或本次新品Wave系列，請與我們聯繫。

關於Optoma奧圖碼

Optoma奧圖碼致力於大尺寸顯示方案的創新，提供投影機、智慧觸控顯示白板、一體式大型LED顯示牆、互動及協作軟體和圖像處理設備等智能顯示軟硬體平台。奧圖碼在歐洲，北美，亞太和中國皆設有區域總部，透過專業的國際團隊在全球150多國落實在地服務，提供智能家居、娛樂、遊戲、企業、教育、博物館、展演，數位零售和模擬訓練等大型顯示解決方案。

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