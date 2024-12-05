Optoma全新推出Hyve Collaboration Hub智聯盒

統一管理，輕鬆操控

Hyve智聯盒最大的特色在於其跨品牌與跨機型的兼容性。搭載Optoma自主開發的OMS（Optoma Management System）軟體，這些顯示設備不僅可以實現集中管理，還能夠設定定時發佈訊息，讓使用者在不同地點、不同時間輕鬆進行內容更新與管理。這不僅顯著提高了運作效率，也幫助企業節省了人力成本，實現了顯示設備管理的智慧化與自動化。

此外，OMS（Optoma Management System）還能根據使用環境自動調整顯示設備的效能與狀態。無論是商場、會議室還是教室，使用者都能根據需求進行精準配置。更藉由收集設備使用數據，提前預測設備可能出現的問題，從而避免了設備故障所帶來的損失，進一步提升了設備的穩定性與壽命。

創新背後的研發力量

Optoma這些年來不斷致力於顯示技術的研發與創新，Hyve智聯盒的誕生正是其積極拓展顯示設備管理與智慧化服務的一部份。憑藉深厚的技術積累，Optoma成功將顯示設備的功能紛紛升級，無論是強化顯示設備效能、提高能源效率，還是遠端監控與維護都表現卓越。這一切，都離不開Optoma專注於軟體與硬體的深度融合，並憑藉豐富的數據積累與智能分析，讓每一台顯示設備都能發揮其最大的效能。

拓展市場，提升顯示體驗

Hyve智聯盒的推出，不僅為用戶帶來全新的顯示設備管理體驗，也為各行各業的數位標牌、智慧教室、商務會議等場景提供了更加靈活且高效的解決方案。隨著Hyve智聯盒的全面應用，Optoma將繼續推動顯示技術與智能管理的革新，為全球客戶帶來更加智慧及便利的顯示體驗。

Optoma亞太區總經理吳俊佑表示：「隨著各類顯示設備的普及與應用場景的多元化，企業對顯示設備的管理需求也越來越高。我們推出Hyve智聯盒，旨在幫助用戶打破品牌與機型的限制，實現設備的跨品牌協作與智慧管理，讓顯示設備的效能得以最大化，並為未來的數位化轉型鋪平道路。而如何讓各單位盡量降低汰換老款設備的機率，也是為環保盡一份力。」

關於Optoma

Optoma作為全球領先的顯示解決方案供應商，致力於提供高效、創新的顯示技術與解決方案，服務於各行各業。從投影機、顯示器到智慧顯示系統，Optoma秉持著「不斷創新」的核心理念，致力於推動顯示技術的進步與應用，為客戶提供卓越的視覺體驗與管理效能。

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SOURCE 奧圖碼股份有限公司