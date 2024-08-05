Optoma奧圖碼新機UHC80LV亮相2024圓山音響展 來場終極視覺體驗小旅行

台北2024年8月5日 /美通社/ -- 奧圖碼2024年新機UHC80LV 4K UHD，即將在8/15-18台北「2024 TAA國際HI-END音響大展」與大家見面！UHC80LV為極致的家用投影機，擁有驚人的高亮度投影，能克服環境光的干擾，就算側邊投影都能確保畫面呈現完整比例，期待您現場來體驗，將客廳變成真正的電影院。

UHC80LV是一款適合中高級家庭劇院玩家的好選擇，主打8,000 流明亮度，具有高亮度和色彩精準性，即使在光線充足的空間中，UHC80LV也能保有鮮豔的色彩和清晰的影像，無論是白天還是夜晚，都同樣引人入勝，維持始終如一的最佳影像品質。

UHC80LV安裝彈性便利，適用於150~200英寸以上的大投影幕，擁有 360度投影和電動鏡頭位移功能，即使投影機因室內裝潢無法放置中央位置，側邊投影一樣可確保畫面的完美。

UHC80LV讓您體驗自動化功能的便利性，自動對焦、自動鏡頭移位、自動變焦，在觀看時使用遙控器就能快速調整，指尖操控的便利讓這台投影機成為打造新一代家庭劇院時的理想首選。講究高生活品質的老手玩家輕鬆就擁有一台同樣高品質的配備。

同場也將展示奧圖碼2024年新上市的完整家用機系列Wave，120SK和130RK兩款不同焦段的機型，可依照居家空間和裝潢配置來搭配不同焦距的投影機，Wave使用0.65吋DMD晶片，打造出高對比及高亮度的理想表現，3,500 – 4,000流明即使在室內光源充足的情況下，也能享受到清晰的大螢幕投影體驗。

凡在展覽期間，只要在Optoma Facebook粉絲頁的台北圓山音響展貼文上按讚，即可獲得展場專屬優惠贈禮「LiTV電視頻道套餐」，限量五十份。歡迎大家親臨台北圓山 532C宏業展間，與我們一同Share your Life！

展覽名稱：第34屆TAA國際HI-END音響大展（圓山音響展）

參展日期：8/15（四）– 8/18（日）10:00-18:00

展覽地點：台北圓山大飯店 532C宏業展間

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SOURCE 奧圖碼股份有限公司