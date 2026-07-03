大麥國際推出全新廠牌ORCA 啟動全球演藝人才招募計劃

新聞提供者

大麥娛樂

03 7月, 2026, 10:00 CST

北京2026年7月3日 /美通社/ -- 7月3日，虎鯨文娛集團旗下大麥國際宣佈推出全新廠牌ORCA（Original Creative Artists），並同步啟動「All My Anecdotes Global Audition」全球演藝人才招募計劃。該計劃於7月3日至8月3日進行招募，由ORCA聯合國際廠牌All My Anecdotes發起，面向全球熱愛舞台表演、有志於從事演藝事業的新人開放，不限性別、年齡與國籍，不設固定名額、擇優錄取，可通過ORCA小紅書官方賬號報名參加。

ORCA聚焦全球市場的藝人孵化、內容製作與廠牌運營，業務覆蓋藝人發展、音樂創作、版權運營及IP開發等多個領域。公司匯聚海內外優質創作者與行業資源，擁有成熟的藝人發展體系，通過系統化培養全面提升藝人在音樂、影視、綜藝及商業合作等領域的綜合能力；音樂製作團隊具備國際化創作視野，參與影視劇OST製作，以及詞曲、錄音版權的開發與運營。ORCA還佈局藝人IP及周邊產品開發，圍繞音樂、視覺與生活方式打造多元化衍生內容，持續拓展藝人與品牌的長期價值。

「All My Anecdotes Global Audition」全球招募計劃海報
「All My Anecdotes Global Audition」全球招募計劃海報
「All My Anecdotes Global Audition」全球招募計劃海報
「All My Anecdotes Global Audition」全球招募計劃海報
「All My Anecdotes Global Audition」全球招募計劃海報 「All My Anecdotes Global Audition」全球招募計劃海報

為推進「All My Anecdotes Global Audition」全球招募計劃，ORCA同步發佈了品牌宣傳片，公司旗下的兩位新人——前《街頭女鬥士2》亞軍隊伍 Jam Republic 舞者 Audrey Lane與新晉創作歌手 DANY 聯袂出演。

Audrey Lane在新媒體平台上有兩百多萬粉絲，短視頻累計播放量破千萬。近期，她先後與韓國新生代組合 MEOVV 合作，並與國際女團 KATSEYE 成員 Megan 共同創作舞蹈內容，在社交平台收穫廣泛關注；此外，Audrey Lane還曾在綜藝節目《乘風2026》中作為特邀嘉賓與劉雨昕同台演出。DANY則是一位創作型歌手，憑借富有個人特色的音樂創作和鮮明的藝術表達受到廣泛關注，全平台粉絲數已突破百萬。

此次招募計劃最終入選的新人，將與Audrey Lane和DANY共同接受舞蹈、聲樂、音樂製作、舞台表現、造型審美、新媒體運營等系統性專業培訓。ORCA將匯聚頂尖製作與教學團隊，多維度打磨藝人綜合實力，為每位新人量身定制發展路徑，最終組建全新的國際化組合。

大麥國際是虎鯨文娛集團旗下大麥娛樂的國際業務板塊，致力於將現實娛樂生態拓展至全球。2025年11月，其全球演出服務平台MAISEAT正式上線，成為大麥娛樂國際化戰略的重要一步。作為大麥國際的全新廠牌，ORCA將整合全球優質創作資源與專業製作體系，打造具有國際影響力的演藝人才與原創內容。

「ORCA廠牌與全球藝人招募計劃的推出，是大麥國際在人才國際化發展戰略上邁出的關鍵一步。依托虎鯨文娛集團線上線下的全娛樂場景資源，以及ORCA在藝人孵化領域的專業能力，我們將為新人提供從培訓、內容製作到全球演出與商業合作的系統性發展路徑，讓更多有才華的年輕人站上世界舞台。」大麥國際總裁鄭曉波表示。

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