大麥國際推出全新廠牌ORCA 啟動全球演藝人才招募計劃

為推進「All My Anecdotes Global Audition」全球招募計劃，ORCA同步發佈了品牌宣傳片，公司旗下的兩位新人——前《街頭女鬥士2》亞軍隊伍 Jam Republic 舞者 Audrey Lane與新晉創作歌手 DANY 聯袂出演。

Audrey Lane在新媒體平台上有兩百多萬粉絲，短視頻累計播放量破千萬。近期，她先後與韓國新生代組合 MEOVV 合作，並與國際女團 KATSEYE 成員 Megan 共同創作舞蹈內容，在社交平台收穫廣泛關注；此外，Audrey Lane還曾在綜藝節目《乘風2026》中作為特邀嘉賓與劉雨昕同台演出。DANY則是一位創作型歌手，憑借富有個人特色的音樂創作和鮮明的藝術表達受到廣泛關注，全平台粉絲數已突破百萬。

此次招募計劃最終入選的新人，將與Audrey Lane和DANY共同接受舞蹈、聲樂、音樂製作、舞台表現、造型審美、新媒體運營等系統性專業培訓。ORCA將匯聚頂尖製作與教學團隊，多維度打磨藝人綜合實力，為每位新人量身定制發展路徑，最終組建全新的國際化組合。

大麥國際是虎鯨文娛集團旗下大麥娛樂的國際業務板塊，致力於將現實娛樂生態拓展至全球。2025年11月，其全球演出服務平台MAISEAT正式上線，成為大麥娛樂國際化戰略的重要一步。作為大麥國際的全新廠牌，ORCA將整合全球優質創作資源與專業製作體系，打造具有國際影響力的演藝人才與原創內容。

「ORCA廠牌與全球藝人招募計劃的推出，是大麥國際在人才國際化發展戰略上邁出的關鍵一步。依托虎鯨文娛集團線上線下的全娛樂場景資源，以及ORCA在藝人孵化領域的專業能力，我們將為新人提供從培訓、內容製作到全球演出與商業合作的系統性發展路徑，讓更多有才華的年輕人站上世界舞台。」大麥國際總裁鄭曉波表示。

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SOURCE 大麥娛樂