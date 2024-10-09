OSL、華夏、華贏全力贊助香港金融科技周，展現代幣化服務創新潛力

香港2024年10月9日 /美通社/ -- 香港唯一專注虛擬資產的上市公司 OSL 集團（863.HK）、香港領先的資產管理公司華夏基金（香港）和香港一站式綜合金融服務機構華贏控股（SWIN.US），聯合宣布將以黃金贊助商身份參與於10月28日至11月1日於香港亞洲國際博覽館舉行的 2024年香港金融科技周。作為亞洲旗艦金融活動，今年的香港金融科技周預計將是迄今為止規模最盛大的一屆。

是次活動以代幣化服務作為主軸，華夏基金（香港）夥拍戰略合作夥伴OSL和華贏證券（華贏控股全資子公司）於展位上向參加者介紹相關產品。三家在業內甚具影響力的企業，希望透過各自在不同金融領域上的獨特優勢和專業知識，為參加者提供在虛擬資產方面的見解和創新解決方案，同時，一同深入探討代幣化對金融格局的影響。

作為以OTC起家的資深合規虛擬資產交易所，OSL以香港最大的虛擬資產託管平台作後盾，為客戶承保全球最大金額保險達10億美元。同時，我們在推動虛擬資產代幣化的發展進程中投入大量資源，並結合傳統金融機構在Web3領域進行合規的創新，使我們能更好地捕捉虛擬資產產業的未來發展趨勢。 」OSL行政總裁崔崧表示。「透過與合作夥伴攜手，我們將推出現實世界資產（RWA，Real-World Asset）代幣化，及全新的綜合帳戶（omnibus）服务，將虛擬資產引入傳統金融領域，同時使OSL在推動香港數字經濟的發展中保持關鍵競爭優勢。」

華夏基金（香港）數字資產管理主管和家族財富管理主管朱皓康表示：「歡迎大家與我們共同參與2024 年香港金融科技週。希望通過此次活動，向社會各界展示華夏基金（香港）在加密資產領域的創新實力。亞洲首批及最大的比特幣和以太幣現貨 ETF的成功發行，證明瞭華夏基金（香港）在區塊鏈技術應用上的領先成績，同時有助於增強市場流動性、降低投資門檻、增強投資便利性。我們也非常榮幸能夠攜手行業領軍合作夥伴和監管機構，參與到香港金管局的Ensemble項目和數碼港元沙盒試點計劃中，助力香港成為全球代幣化貨幣及加密資產中心，塑造香港數字金融的未來。」

華贏控股行政總裁譚聖德表示：「華贏控股致力於為新世代投資者提供從傳統金融到虛擬資產的一站式金融服務解決方案。作為香港首批受監管的虛擬資產服務機構之一，華贏證券將與行業領導者共同推動虛擬資產的創新解決方案，促進香港虛擬資產生態圈的發展。香港金融科技周為我們展示金融科技解決方案提供了良機，突顯了香港在全球虛擬資產生態圈中的領導地位。作為市場的關鍵參與者，我們期待與OSL和華夏基金（香港）的合作進一步鞏固三方的領導地位。」

三家虛擬資產產業巨頭於香港金融科技周強強聯手，為參加者呈現一系列最新的市場資訊。OSL將以專業視角探討代幣化、ETF及虛擬資產市場的發展潛力與熱門話題，並透過多維度分析引領參與者掌握金融市場新興機遇，共同推動產業的持續創新與發展。

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關于華夏基金（香港）

華夏基金(香港)是香港市場領先的資產管理公司，作為華夏基金的海外子公司，我們於2008年在香港成立，是首批出海的中資資產管理公司。 我們的母公司華夏基金是中國規模最大的基金公司之一，截至 2024年 6月30日，總資產管理規模超過2.23萬億人民幣。

華夏基金(香港)紮根香港，放眼全球，經過16年的發展，建立起實力雄厚的本土化投研團隊，為客戶提供涵蓋長倉股票及債券基金、對沖基金、交易所買賣基金(ETF)、杠杆／反向產品、加密資產、專戶、投顧、模型投資組合的多元化產品線，並致力於金融領域創新，積極拓展 Web3.0 ，探索區塊鏈和去中心化金融技術的投資機遇，務求為香港、大中華區、亞太區、以至歐洲、美國等地的個人及機構投資者提供全球化、多元化的產品及服務。

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資料來源：華夏基金，華夏基金（香港），截至2024年9月30日。

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關於OSL

OSL集團（863.HK，前身為BC科技集團）是亞洲領先的金融科技和虛擬資產上市公司，旗下平台為全球首家獲香港證監會發牌且受保的虛擬資產平台。公司成立於2018年，在相關領域具有悠久的歷史，其全面且受監管許可的虛擬資產解決方案亦備受業界認可。

OSL提供市場服務（經紀、交易所及託管）和軟體即服務（SaaS）技術方案，以頂尖加密資產平台交易平台為機構、專業及零售投資者提供全球流動性。OSL安全及受保險保障的錢包，可確保虛擬資產安全存放和高效交易清算。

隨著虛擬資產行業的不斷發展，公司亦不斷進步。OSL 簡單而量身訂製的服務，確保環球客戶在不斷發展的虛擬資產環境中獲得合規的服務。

如欲取得更多資訊，請瀏覽：group.osl.com

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關於華贏控股

華贏控股（納斯達克代碼：SWIN）是一家領先的金融服務公司，為全球高淨值客戶和機構投資者提供全面的一站式金融解決方案。華贏控股提供涵蓋傳統資產和虛擬資產的全方位服務，包括投資銀行、財富管理、資產管理及Web3解決方案，旨在支持新世代投資者的需求。

華贏控股全資子公司華贏東方（亞洲）控股有限公司（「華贏證券」），已成為香港首批受監管的數字資產服務提供者之一。其先進的電子平台Solomon VA+是香港首個將傳統資產與虛擬資產交易和財富管理服務相結合的應用程式。

欲瞭解更多資訊，請訪問公司官網：https://solowin.io

或投資者關係網站http://ir.solomonwin.com.hk

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SOURCE Solowin Holdings