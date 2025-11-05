Osome榮登2026新加坡頂尖金融科技公司榜單

自成立以來，Osome一直專注於支持創始人及其增長願景，幫助他們擺脫財務行政工作負擔。過去兩年，Osome通過AI驅動平台革新了客戶體驗，同時保留了人性化的服務。這些改進使企業主能夠專注於服務客戶，更清晰地洞察財務狀況，並優化增長和投資者報告。

Osome首席產品官Tamas Gögge表示：「Osome的每一次服務都融合了人類專業知識與技術。我們致力於通過技術和專家支持來賦能創始人。我們的AI驅動平台不斷升級，旨在幫助企業家更清晰地洞察和掌控其業務表現，從而做出實時、明智的決策。」

Osome的客戶ZOQQ Pte Ltd的聯合創始人Gitesh Athavale說道：「Osome對我們而言就像一個建設性的合作夥伴。他們幫助我們釐清財務狀況，讓我們能夠全身心地投入業務拓展。他們以協作和支持的方式帶來切實的改變，看到他們入選這份榜單，感覺就像是每一位依賴他們保持理性、穩步擴張的創始人的共同勝利。」

另一位客戶——EximPe的創始人兼首席執行官Arjun Abraham Zacharria評論道：「Osome給EximPe帶來了顛覆性的改變。他們的AI驅動平台，加上專家支持，簡化了我們的財務和行政管理流程，使我們能夠更專注於業務增長。我們很高興能與Osome這樣值得信賴的合作夥伴一路同行。」

Osome已將其服務拓展到全球各大金融中心，包括新加坡、香港、英國和阿聯酋。我們致力於賦能創始人在數字時代管理並發展業務。在每個金融中心，我們都依托自身生態系統支持、賦能並助力創始人，打造能讓Osome與合作夥伴實現雙贏的解決方案。

關於 Osome

Osome是一個AI驅動型業務管理平台，它將直觀的數字工具與本地專家指導相結合，以減輕客戶的行政負擔。自2017年以來，Osome已通過公司註冊、會計和公司秘書服務，助力香港、新加坡和英國超3萬家公司踏上成長之旅。該公司已在阿聯酋設立業務，提供各種專業服務。截至目前，Osome已處理超500萬份財務文件，並生成覆蓋超10萬個月的財務報告。

SOURCE Osome