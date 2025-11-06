Osome Tercantum dalam Daftar "Singapore's Top Fintech Companies 2026"

Daftar "Singapore's Top Fintech Companies 2026", disusun Tech in Asia bersama Statista, menilai sejumlah perusahaan fintech di Singapura dengan menerapkan berbagai indikator kinerja utama (KPI) secara umum dan spesifik. Dalam edisi perdananya, daftar ini mencantumkan 95 perusahaan fintech di Singapura dari tujuh segmen pasar yang berbeda.

Sejak berdiri, Osome telah membantu para pendiri bisnis untuk mewujudkan pertumbuhan dengan mengatasi beban administrasi keuangan. Dalam dua tahun terakhir, Osome telah meningkatkan pengalaman pelanggan melalui platform berbasiskan AI yang masih mempertahankan sentuhan manusia. Berkat inovasi ini, pemilik bisnis dapat berfokus pada pelanggan, memahami kondisi keuangan secara lebih jelas, serta memperkuat pertumbuhan bisnis dan pelaporan kepada investor.

"Setiap layanan Osome menggabungkan keahlian manusia dengan teknologi," ujar Tamas Gögge, Chief Product Officer, Osome. "Kami berkomitmen membantu para pendiri bisnis melalui teknologi dan dukungan para pakar. Platform kami terus berkembang agar para pengusaha memiliki visibilitas dan kendali yang lebih baik atas kinerja bisnis. Dengan demikian, para pengusaha dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat."

Salah satu klien Osome, Gitesh Athavale, Co-Founder, ZOQQ Pte Ltd, mengatakan, "Osome telah menjadi mitra strategis bagi kami. Mereka menjaga keuangan tetap rapi sehingga kami bisa berfokus membangun bisnis. Pendekatan Osome yang kolaboratif dan suportif benar-benar memberikan dampak nyata. Untuk itu, pencapaian Osome dalam daftar tersebut merupakan kemenangan bagi semua pendiri bisnis yang mengandalkan Osome untuk mengembangkan bisnis dengan cerdas."

Klien lainnya, Arjun Abraham Zacharria, Founder & CEO, EximPe, menambahkan, "Osome benar-benar membawa perubahan besar bagi EximPe. Didukung platform berbasiskan AI, serta dukungan para ahli, proses keuangan dan administrasi kami menjadi lebih efisien. Kami bisa lebih berfokus mengejar pertumbuhan. Osome telah menjadi mitra tepercaya dalam perjalanan bisnis kami."

Saat ini, Osome telah memperluas layanan ke berbagai pusat keuangan dunia, termasuk Singapura, Hong Kong SAR, Inggris, dan Uni Emirat Arab. Osome berkomitmen membantu para pendiri bisnis untuk mengelola dan mengembangkan usaha di era digital. Di setiap pasar, Osome memberikan dukungan, pemberdayaan, dan solusi yang saling menguntungkan bagi klien maupun mitra.

Tentang Osome

Osome adalah penyedia solusi manajemen bisnis berbasiskan AI yang memadukan sarana digital intuitif dengan dukungan para ahli di pasar lokal. Sejak 2017, Osome telah mendukung lebih dari 30.000 perusahaan melalui layanan pendirian perusahaan, akuntansi, perpajakan, penggajian, dan kesekretariatan di Hong Kong SAR, Singapura, dan Inggris melalui layanan pendirian perusahaan, akuntansi, perpajakan, penggajian, dan kesekretariatan. Osome juga telah menyediakan berbagai layanan di Uni Emirat Arab. Hingga kini, Osome telah memproses lebih dari lima juta dokumen keuangan dan menyusun laporan keuangan yang mencakup lebih dari 100.000 bulan.

