韓際新世界免稅店在仁川國際機場推出樸棲甫與Paul+Bani藝術空間項目

Paul+Bani：藝術和旅遊愛好者邂逅大師作品

Paul+Bani是以熱愛旅行和藝術而聞名的藝術卡通形象，這是他們與樸棲甫開展的第五次合作，繼續他們的藝術之旅。Paul+Bani因之前與全球時尚品牌Off-White和創作歌手Naul的合作而聞名，現在他們將探索樸棲甫的冥想和抽像世界，以富有趣味而又不失莊重的方式詮釋了他的標誌性作品。

在這次特別展覽中，Paul+Bani將重新詮釋樸棲甫的作品「Ecriture 130119」，這幅作品捕捉到了樸棲甫藝術理念和個人記憶的精髓。黃色調的「Ecriture 130119」展現了樸棲甫妻子的微笑，以油菜花為背景，將個人情感與抽像表達融為一體。

慶祝藝術創新70年

本次展覽名為「樸棲甫：70年藝術之旅—修身與挑戰的探索」，可讓參觀者深入瞭解樸棲甫輝煌職業生涯中不斷發展的技巧和主題探索。展出作品包括樸棲甫著名的「Ecriture」系列及其從未展出過的早期作品。

本次展覽的亮點包括分別創作於20世紀50年代和60年代的「Protoplasm」系列和「Genetic」系列，前者通過生動、抽像的形式捕捉了戰時青年的複雜情感，後者則將韓國傳統色彩與幾何抽像概念相結合。這些作品為韓國當代藝術的發展做出了重要貢獻。

參觀者的獨特體驗

演員樸寶劍將擔任本次展覽的語音講解員，為觀眾帶來身臨其境的體驗。參觀者可以通過他平靜的聲音，深入瞭解樸棲甫70年的藝術歷程，進一步瞭解和欣賞這位藝術家的寶貴作品。

韓際新世界免稅店：搭建藝術與商業的橋樑

韓際新世界免稅店的 一位負責人在談到此次合作的影響時表示：「繼與Eastern Edition、Naul和Portrait Report成功合作之後，我們很榮幸能與棲甫美術文化基金會合作，展示韓國藝術巨匠樸棲甫的作品。作為仁川國際機場最大的免稅店，韓際新世界免稅店致力於通過創新項目和合作提供獨特的體驗，將我們的顧客與藝術世界聯繫在一起。」

該藝術項目重申了韓際新世界免稅店的承諾，即致力於促進文化鑒賞，並提升仁川國際機場旅客的旅行體驗。

*韓際新世界免稅店是韓國領先的免稅零售商，為國際旅客提供多樣化的商品和服務。該免稅店致力於提升服務質量和客戶滿意度，不斷樹立新的免稅購物體驗標準。

*棲甫美術文化基金會致力於保護和宣傳韓國最著名當代藝術家樸棲甫的藝術作品。該基金會支持各種文化和藝術活動，確保樸棲甫對藝術的貢獻得到後代的認可和讚賞。

SOURCE 韓際新世界免稅店