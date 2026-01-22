Payment Asia贊助推動藝術科技融合 ，AI藝術創作大賽《點語成丹青》落幕

新聞提供者Payment Asia
逾二千學生作品以AI演繹古詩詞意境
香港2026年1月22日 /美通社/ -- 由DigiGear主辦、Payment Asia榮譽贊助的第二屆生成式AI藝術創作大賽《點語成丹青》詩韻躍然作品展覽及頒獎典禮，今日於梁顯利油麻地社區中心禮堂圓滿舉行。作為賽事贊助方，Payment Asia一向秉承以實際行動踐行企業對培養本地創科人才、促進藝術與科技深度融合的長期承諾，推動人工智能應用及STEM教育發展，其香港銷售總監楊怡家女士亦親臨頒獎，支持本地創科與藝術教育融合。
承接首屆賽事的成功與熱烈迴響，本屆比賽規模顯著擴大，共吸引超過240所中小學參與，累計收到逾2,000份學生作品，充分展現了生成式AI在激發創意、推動跨學科教育及弘揚中華文化方面的巨大潛力。本次賽事仍然延續以中國古詩詞為主題生成AI作品，以「Art-Tech 藝術科技」為橋樑，引導學生運用人工智能技術。賽事今年更首度引入AI影片創作組別，鼓勵學生探索動態影像與詩詞結合的多元表達，進一步深化科技與藝術的融合。
活動當日，現場展出了眾多得獎及優秀作品，讓公眾親身感受學生如何將詩詞中的畫面、情緒與想像，透過AI技術轉化為鮮活的視覺影像。頒獎典禮分小學、初中及高中組別進行，並設有公開展覽時段，吸引不少教育工作者、家長及藝術科技愛好者到場欣賞交流。
大會亦邀得其他嘉賓出席頒獎及分享，包括香港STEAM教育學會理事梁添博士及香港紡織商會常務副會長關淑敏女士等。嘉賓們與在場師生及觀眾就文化、創意與科技的融合趨勢交換心得，現場氣氛熱烈。
楊怡家女士表示：「Payment Asia長期致力支持人工智能技術的發展與應用，我們深信科技是推動社會創新的重要力量。本次贊助《點語成丹青》大賽，正是希望鼓勵年輕一代勇敢擁抱AI工具，將深厚的文化底蘊與前沿科技結合，開創屬於這個時代的藝術表達。看到同學們以AI生動演繹古詩詞的意境，正是藝術科技融合教育成果的最佳體現。」
活動主辦方DigiGear創始人孫煒峰先生表示：「我們舉辦《點語成丹青》大賽，旨在搭建一個讓學生自由探索AI創作潛能的平台。透過將古詩詞與生成式AI結合，我們不僅看到科技賦予傳統文化的全新生命力，更見證了香港學生在融合人文與科技方面的無限創意。未來，DigiGear將繼續推動更多藝術科技教育項目，助力香港創科生態發展。」
是次展覽及頒獎典禮日程緊湊而豐富：小學組頒獎典禮於上午10時30分開始，隨後設有畫展時段；初中組及高中組典禮分別於下午舉行，其間亦安排公開展覽，讓觀眾能細賞各組別的創意成果。
隨著人工智能技術日益普及，教育界正積極探索其與傳統學科結合的可能性。是次大賽不僅為學生提供了一個展現創意的平台，更為本港STEAM教育及文化藝術教育開拓了嶄新視野，印證了科技與人文交融所帶來的無限可能。
