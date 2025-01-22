瀾起科技推出PCIe® 6.x/CXL® 3.x Retimer並向客戶送樣

新聞提供者瀾起科技
22 1月, 2025, 08:00 CST
上海2025年1月22日 /美通社/ -- 瀾起科技今日宣布推出其最新研發的PCIe® 6.x/CXL® 3.x Retimer芯片M88RT61632，並已向客戶成功送樣，旨在為人工智能和雲計算等應用場景提供性能更卓越的PCIe互連解決方案。這是瀾起科技繼成功推出PCIe 4.0 Retimer和PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer之後，在PCIe互連技術領域再次取得的重要突破。
瀾起科技的PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer芯片支持16通道，其最高數據傳輸速率可達64GT/s，相較PCIe 5.0時代提升一倍。該芯片採用瀾起科技自主研發的 PAM4 SerDes（高速串行接口）IP，支持低傳輸時延及高達43dB的鏈路預算。通過創新的DSP架構，該芯片能有效應對PCIe 6.x系統中常見的串擾和反射等設計挑戰，同時支持增強的鏈路訓練特性和遙測功能，實現更全面的鏈路監控和故障診斷，為高可靠性的AI集群應用提供堅實保障。該產品符合PCIe 6.x和CXL 3.x技術規範，採用業界主流封裝，並在與CPU、測試設備及終端設備的互操作測試中進展順利。
瀾起科技總裁Stephen Tai先生表示：「AI和雲計算的蓬勃發展推動了PCIe/CXL技術及產品的快速演進，同時也為Retimer的廣泛應用提供了巨大的市場機遇。我們將繼續與CPU及PCIe/CXL設備廠商緊密合作，以卓越的產品和服務，推動人工智能、機器學習和雲計算系統性能的持續提升。」
目前，瀾起科技已向客戶送樣PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer芯片。針對通用及AI服務器、有源線纜 (AEC) 和存儲系統等典型應用場景，公司可提供基於該芯片的參考設計方案、評估板及配套軟件等全套技術支持服務，助力客戶快速完成導入設計，加快新產品的上市進程。
同時，瀾起科技緊跟互連技術發展前沿，正在進行PCIe 7.0 Retimer芯片的研發，致力於以豐富的產品組合更好地服務廣大客戶。
供貨信息
瀾起科技現可提供16通道 PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer樣品，產品型號為M88RT61632。詳情請洽瀾起科技銷售人員，電話：+86-21-54679038；郵箱：[email protected]。
SOURCE 瀾起科技
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