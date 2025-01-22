瀾起科技推出PCIe® 6.x/CXL® 3.x Retimer並向客戶送樣

上海2025年1月22日 /美通社/ -- 瀾起科技今日宣布推出其最新研發的PCIe® 6.x/CXL® 3.x Retimer芯片M88RT61632，並已向客戶成功送樣，旨在為人工智能和雲計算等應用場景提供性能更卓越的PCIe互連解決方案。這是瀾起科技繼成功推出PCIe 4.0 Retimer和PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer之後，在PCIe互連技術領域再次取得的重要突破。

瀾起科技的PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer芯片支持16通道，其最高數據傳輸速率可達64GT/s，相較PCIe 5.0時代提升一倍。該芯片採用瀾起科技自主研發的 PAM4 SerDes（高速串行接口）IP，支持低傳輸時延及高達43dB的鏈路預算。通過創新的DSP架構，該芯片能有效應對PCIe 6.x系統中常見的串擾和反射等設計挑戰，同時支持增強的鏈路訓練特性和遙測功能，實現更全面的鏈路監控和故障診斷，為高可靠性的AI集群應用提供堅實保障。該產品符合PCIe 6.x和CXL 3.x技術規範，採用業界主流封裝，並在與CPU、測試設備及終端設備的互操作測試中進展順利。