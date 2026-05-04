晶泰科技再獲臨床里程碑：「合成致死」管線PEP08加速推進，攜手智擎生技再續百億賽道 AI 藥物發現合作

中國深圳2026年5月4日 /美通社/ -- AI 製藥領軍企業晶泰科技（2228.HK）今日宣佈，其與智擎生技製藥（4162.TWO）的戰略合作取得重大雙重進展。由晶泰科技賦能發現的新一代 PRMT5 抑制劑 PEP08 已順利開展實體瘤患者招募，達成重要里程碑。同時，基於 PEP08 AI藥物發現項目的卓越效率與平台交付質量，雙方也已啟動第二個針對全新「合成致死」靶點的 AI 藥物發現項目。

PEP08 項目於 2025 年 6 月獲批進入臨床，目前正在澳大利亞與中國台灣地區同步開展針對實體瘤的臨床 I 期試驗。臨床患者的有序招募與給藥，不僅初步印證了 PEP08 良好的安全性與耐受性，更標誌著這一高價值管線正高速穩健地推進臨床轉化。

該管線由晶泰科技依托其底層量子物理模型、AI 算法與機器人實驗平台從百萬級分子庫中精準設計並篩選而出。面對傳統 PRMT5 抑制劑因選擇性不佳導致的嚴重血液毒性難題，PEP08 創新性地利用 MTA 協同結合模式，特異性殺傷佔據人類癌症 10-15% 的 MTAP 缺失型腫瘤細胞，同時最大限度保護正常細胞，在非小細胞肺癌、胰腺癌、膠質母細胞瘤等治療中擁有巨大潛力，其在 2025 AACR 發表的臨床前研究結果顯示，PEP08 擁有區別於一代PRMT5 抑制劑的顯著優勢，展現出「同類最佳（Best-in-Class）」潛力。

在 PEP08 藥物發現的成功經驗驅動下，雙方接續開啟了第二款合成致死靶點項目的研發。新項目的啟動，充分體現了智擎生技深厚的腫瘤生物學專長與晶泰科技 AI分子設計優勢的深度融合，將助力智擎生技針對全球癌症精準醫療高成長市場，加速構建獨具競爭力的合成致死藥物管線。

「合成致死」作為極具研發挑戰性的靶點，已被公認為新一代抗癌藥物的明星賽道。據 Globocan 及行業分析數據，2024-2033 年全球合成致死藥物市場規模預計將從 42 億美元增至 176 億美元，年複合增長率達 17.3%。近年來，全球範圍內有多款尚在 IND 及I 期臨床階段的合成致死管線達成超十億美元級的重磅授權交易，進一步凸顯了該領域極高的臨床價值與商業熱度。

PEP08 的持續進展與第二個新藥發現項目的同步推進，標誌著晶泰科技「平台+管線」雙輪驅動模式正加速釋放規模化效益。在交易活躍的高價值前沿賽道中，晶泰科技頻繁斬獲里程碑進展，不僅有力印證了其技術壁壘的深厚，更展示了公司通過技術分成及權益共享獲取豐厚回報的商業化上行空間。憑借高頻次、高質量的研發交付，公司正持續構建具備強韌性與高確定性的長期盈利引擎。

晶泰科技董事長溫書豪博士表示：「祝賀 PEP08 在臨床開發上取得突破性進展。從 PEP08 的穩步推進到 第二個項目的順利開展，這不僅是單款藥物的成功，更是晶泰科技底層 AI 與機器人平台'可複製的創新能力'的最佳背書。我們將極具挑戰性的生物學難題轉化為高確定性的臨床資產。隨著平台勢能的不斷釋放，我們有信心持續賦能全球合作夥伴，並通過多元化的管線組合，為股東沉澱具有復利效應的長遠商業價值。」

「智擎生技持續強化自身的研發能力，我們與晶泰科技的合作，充分體現了公司利用前沿技術推動精準腫瘤學領域下一代突破性發現的能力。」智擎生技總經理王宏仁博士表示，「晶泰科技的研發平台在PEP08早期發現階段發揮了關鍵作用，為其順利進入臨床奠定了堅實基礎。雙方圍繞PEP08以及第二個項目所展開的協作，正是我們持續推動全球癌症治療發展的切實體現。」

關於智擎生技

智擎公司總部位於台北市，並於2003年5月開始營運。智擎成立的概念是以國際策略聯盟之方式，藉由 「Virtual Pharmaceutical Company Business Model」 專注於新藥研發，降低新藥開發的風險。智擎商業化之產品安能得R (ONIVYDER)，用於治療轉移性胰腺癌成人病患。此外，智擎目前積極推進在研產品PEP07(CHK1抑制劑)及PEP08(MTA-偕同PRMT5抑制劑)之第一期人體臨床試驗進度。未來，以智擎執行項目管理的豐富經驗，智擎計劃持續擴增在研產品線，也可望以國際合作或授權方式加速癌症新藥之藥物探索、開發與商業化的時間。

關於晶泰科技

晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

SOURCE 晶泰科技