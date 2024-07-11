Persistent 在 2024 年亞洲（日本除外）執行團隊調查中榮獲卓越治理和執行領導力獎

\Persistent 的行政總裁 Sandeep Kalra；Persistent 前財務總監 Sunil Sapre；公司的投資者關係計劃排名第一。

\Persistent 企業發展和投資者關係主管 Saurabh Dwivedi 排名第二。

所有類別的詳細排名：

類別 賣方分析師的排名 最佳行政總裁 - Sandeep Kalra 最佳財務總監 - Sunil Sapre* 最佳投資者關係專業人員 - Saurabh Dwivedi 最佳投資者關係 最佳投資者關係團隊 中小型企業 第一 第一 第二 第一 第二 亞洲其他地區 第二 第二 - 第三 第二 亞太地區（日本除外） 第二 第三 - - 第三

*Sunil Sapre 在 2024 年 5 月 15 日前擔任 Persistent 的財務總監

Institutional Investor Research 主辦的執行團隊調查是一個專為投資專業人士和賣方分析師設計的獨立平台，用於評估企業領導團隊的信譽、溝通能力、財務管治、資本分配策略和投資者關係團隊在多項活動中的表現。機構投資者研究以其對投資界的深刻見解而聞名，其開展了一項涉及超過 5,500 名投資組合經理和分析師的調查，旨在選出 2024 年亞洲（日本除外）執行團隊的獲勝者。

Persistent 在不同類別中獲得多項排名，充分展現了其積極主動的投資者溝通策略、高層管理團隊的親和力、高效的投資者查詢響應機制和優質的資料披露，彰顯了 Persistent 為了能透明且高效的與投資者溝通而付出的努力。Persistent 在 2022 年 Institutional Investor 亞洲執行團隊獎評選中名列前茅，並在亞洲執行團隊 - 中小型企業排名中獲得殊榮

Sandeep Kalra，Persistent 行政總裁兼執行董事

「獲 Institutional Investor 認可，我們倍感榮幸，並向所有參與評分的投資者致以誠摯的謝意。此殊榮彰顯我們對卓越的堅持不懈源於團隊的全力投入和透明的溝通，正是這些因素推動我們取得業界領先的業績。在投資者業界的排名增強了我們的信譽，並鞏固我們在行業所處的地位。秉持與分析師人群透明互動的承諾，我們致力於清晰及時地傳達公司目標和成就，並一貫遵循最高治理標準。」

關於 Persistent

在 21 個國家/地區擁有超過 23,000 名員工，Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) 是一家在全球范圍內提供數位工程和企業現代化服務和解決方案的公司。身為聯合國全球契約參與者，Persistent 致力於將策略、營運與人權、勞工、環境和反貪腐等普世原則接軌，並採取行動推動達成社會目標。根據品牌金融的數據，Persistent 自 2020 年以來增長 268%，是印度 IT 服務業發展最快的品牌。

www.persistent.com

前瞻性和警告聲明

有關前瞻性聲明的風險和不確定性，請瀏覽 persistent.com/flcs

SOURCE Persistent Systems