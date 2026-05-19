Persistent 在 Extel 的 2026 年亞洲行政團隊調查中，連續三年摘下最高榮譽

行政總裁暨執行董事 Sandeep Kalra，於最佳行政總裁類別（綜合、買方及賣方）中榮登榜首

Persistent 的投資者關係方案高踞首位（賣方）

財務總監暨執行董事 Vinit Teredesai，於最佳財務總監類別（綜合及買方）中位列次席

這項殊榮反映 Persistent 持續重視良好的企業管治、清晰透明的持份者參與、嚴謹執行力及長久業務佳績。 此等名次彰顯該公司在調查關鍵範疇中的實力，涵蓋領導公信力、溝通效能、財務監管、資本調配、高層接洽便利度、對投資者及分析師的回應，以及財務訊息披露的連貫性與透明度。

Extel 在企業領導能力、投資者關係方案、管治及財務傳訊進行的獨立研究及排名方面表現出色，為人稱著。 逾五十年來，其調查一直是全球投資界的標杆。 今年，逾 5,500 位機構投資者及分析師在亞洲評估了超過 2,500 間企業及 2,700 位高級行政人員。 Persistent 在 2025 年及 2024 年的調查中亦取得頂尖排名。

Persistent 行政總裁暨執行董事 Sandeep Kalra 表示：

「在 Extel 排名中屢獲肯定，顯示投資者及分析師對 Persistent 始終保持信賴，信心長存不移。我們感激這份支持，並矢志秉持強大管治、嚴謹執行力，為客戶帶來與別不同的價值。 隨着科技環境持續演變，我們仍然致力打造面向未來的穩健業務，既能按宗旨靈活擴展，亦能為所有持份者締造持久的長遠價值。」

關於 Persistent

Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) 是全球服務及解決方案公司，為不同行業的企業提供由人工智能主導、以平台為基礎的數碼工程與企業現代化方案。 公司在 18 個國家僱用逾 27,500 名員工，致力推動創新，與客戶共創輝煌。 Persistent 提供一系列完整服務，包括軟件工程、產品開發、數據與分析、客戶體驗轉型、雲端運算及智能自動化。 公司為 MSCI India Index 的成份股，亦獲納入印度國家證券交易所的多項主要指數，包括 Nifty Midcap 50、Nifty IT 及 Nifty MidCap Liquid 15，以及 BSE 的多個指數，例如 S&P BSE 100 和 S&P BSE SENSEX Next 50。 Persistent 亦是 Dow Jones Sustainability World Index（道瓊斯可持續發展世界指數）的成份股。 公司已達至碳中和，其對可持續發展及負責任營商實務的承諾進一步得到落實。 Persistent 亦獲 Newsweek 及 Plant A Insights Group 嘉許為 2025 年美國極其包容與多元化的工作環境。 作為聯合國全球契約組織的一員，公司矢志確保其策略及營運符合人權、勞工、環境及反貪腐等普世原則，並付諸行動以推進社會目標。 自 2020 年起品牌價值增長了 468% ，Persistent 成為《Brand Finance 印度百強》(Brand Finance India 100) 2025 年報告中增長最迅速的資訊科技服務品牌。

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前瞻性及警示聲明

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SOURCE Persistent Systems