極致視界，守護雙眸：Philips Evnia 聯乘《人中之龍》系列, 開啟春季健康遊戲新篇章

Philips Evnia 27M2N6500L採用新一代QD-OLED顯示技術，完美結合量子點的色彩純度與OLED的像素級控光優勢。2560x1440分辨率搭配240Hz極致刷新率與0.03ms疾速響應，讓《人中之龍》系列中神室町街頭的光影變換、激烈打鬥的每一幀動作都流暢無殘影。HDR帶來百萬比一的對比度，無論是夜幕下的霓虹閃爍，還是暗巷中的細節紋理，都能呈現出震撼的視覺深度。

專業級色彩 沉浸式創作體驗

Philips Evnia 27M2N6500L覆蓋99% DCI-P3和sRGB: 147.5% 廣色域，Delta E<2的專業級色彩精度確保遊戲世界的每一種色彩都真實還原。這不僅讓玩家完全沉浸在《人中之龍》的極道敘事中，更為內容創作者提供了準確的色彩校對基礎，使遊戲實況、剪輯創作都能呈現出劇院級的色彩表現。

AI智能加持 護眼為本 堅守健康理念

Philips Evnia深度融合AI智能技術，為遊戲體驗帶來革新提升，並借助NVIDIA G-SYNC兼容技術實現智能動態同步，從根源消除畫面撕裂現象。 在健康護眼層面，配備的智能光感系統可依據環境光照自動調節色溫與亮度，配合低藍光技術，飛利浦Softblue獨有護眼功能與Flicker-Free無閃爍方案，構建全場景護眼生態。

我們非常榮幸能與《人中之龍》這樣擁有深厚文化底蘊和極致視覺衝擊力的經典遊戲IP合作，飛利浦顯示器總監表示。Evnia 的品牌使命，遠不止於提供一塊高性能的屏幕。我們旨在構建一個能夠全面激發玩家熱情，同時又無微不至呵護其雙眼健康的完整顯示生態系統。此次春季聯合推廣，正是向市場展示我們「高性能與健康護眼並重」這一獨特價值主張的最佳窗口。

關於 Philips Evnia

Evnia 以包容性設計、智能功能與頂級性能，重新定義電競顯示器。其命名源自希臘語「智慧思維」，秉持讓每位玩家都能感受到被重視、獲得支援與啟發的核心宗旨。

邁向電競未來，就從 Philips Evnia 開始。

如欲了解更多有關飛利浦 Evnia產品，請瀏覽以下網址 ： https://www.philips.com.hk/c-e/so/monitors/console-gaming

SOURCE PHILIPS EVNIA