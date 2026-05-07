PhotonPay 光子易榮獲 Mastercard 三項大獎，持續深化全球支付能力佈局

針對全球 B2B 商業的核心痛點，PhotonPay 光子易實體卡為企業提供了一條直接、無摩擦的全球資金運營通路。憑藉 Mastercard 的支付網絡，該卡支援全球範圍內普遍受理，專為大規模跨國業務場景而設計。

自 2025 年正式推出實體卡項目以來，PhotonPay 持續加速拓展卡產品能力。PhotonPay 實體卡為企業提供跨個人、團隊與子公司的即時消費可視化管理，支援多層級卡片限額與費用精細管控。安全機制從底層架構出發，內建 3D Secure 身份驗證，並以顯著降低的跨境交易費率重新定義企業用卡成本。靈活的開放 API 支援程式化定制，使 PhotonPay 的發卡平台能夠隨企業全球運營規模的增長而同步擴展。

2. 深度整合 Mastercard 數位化賦能服務，構築支付安全核心能力

PhotonPay 榮獲 MDES 賦能獎項，彰顯其與 Mastercard 數位化賦能服務（MDES）的深度融合——將代幣化能力植入當今數位支付基礎設施的核心。透過這一整合，虛擬卡與實體卡均可在數秒內完成 Apple Pay 與 Google Pay 的綁定，隨時可用。

憑藉 Mastercard 全球的支付網絡，PhotonPay 光子卡可在全球數千萬商戶使用，讓企業資金真正「可用、可控、可流動」，從根本上提升全球資金使用效率。

3. Mastercard 數據分析與諮詢服務團隊深度賦能，共建合規競爭力

顧問諮詢服務獎項的獲得，源於 PhotonPay 光子易與 Mastercard 之間高度協同的深度合作。借助 Mastercard 數據分析與諮詢服務團隊的專業指導，PhotonPay 在卡產品設計、項目最佳實踐及 Mastercard 全維度能力開發方面積累了更為深厚的洞見，持續為全球客戶打造更穩健、更合規、更具競爭力的卡產品解決方案。

PhotonPay 光子易創辦人兼 CEO Lewison 表示：「對我們而言，支付從來不是一個孤立的功能，而是企業整體業務體系中的關鍵一環。許多企業在全球擴展過程中，真正面臨的挑戰，並非能否完成支付，而是資金如何更高效地流動、被管理與被運用。我們持續在做的，是將這些能力沉澱為一套可被調用、可被組合的基礎設施。感謝 Mastercard 的認可，未來我們也將持續沿著這一方向投入與深化。」

隨著 AI 深度重塑商業運營模式，PhotonPay 致力於始終處於變革前沿——持續交付下一代卡產品，賦能全球企業以更高速度、更強靈活性、更卓越智能參與國際市場競爭。

關於 PhotonPay 光子易

PhotonPay 光子易是新一代全球金融作業系統，透過技術打破金融邊界，為全球企業建立穩定、高效、透明的數位化價值網絡。

作為全球 200,000 家企業信賴的金融科技平台，PhotonPay 光子易憑藉覆蓋全球的營運網絡、主要國家及地區的支付牌照與深厚的合規資質，構建了涵蓋收款、分發、匯兌、發卡等多元化產品矩陣。

目前，PhotonPay 光子易於全球設有超過 10 個分支機構，業務覆蓋超過 200 個國家和地區。我們致力於打造高效、安全且可程式化的支付體驗，協助企業簡化日益複雜的支付環境，實現全球化規模成長。

SOURCE PhotonPay