啟新生技依循PIC/S GMP規範 打造細胞治療原物料與製造平台，瞄準日本、新加坡市場

隨著細胞與基因治療走向臨床轉譯與商業化，加上再生醫療雙法、子法自2025年起陸續發布，並於2026年1月1日正式施行，原物料可追溯性、製程放大、無菌製造、品質放行及檢測要求，已成為產品進入臨床與市場的重要門檻。啟新提供GMP規格培養基、無血清培養基、凍存液、細胞製程開發、無菌充填及品質檢測等服務，強化台灣再生醫療上游支援量能。

位於新竹生醫園區的啟新竹北生醫廠，面積2,180平方公尺，依循PIC/S GMP規範，建置ISO 5等級Isolator及自動化無菌充填系統，並導入QMS／ISO 13485品質管理架構與ISO 17025實驗室。服務涵蓋製程開發與放大、RUO to GMP轉換、技術移轉、無菌充填及品質檢測，協助客戶加速從研發走向臨床應用。

配合亞洲生技大展帶動的國際交流，啟新於7月14日接待僑務委員會主辦的「2026年臺灣生物科技產業參訪團」。21位來自四大洲、10個國家的僑臺商與企業主，實地走訪細胞培養基生產線與產品展示空間，了解啟新在再生醫療關鍵原料、細胞培養、製程開發及品質檢測的服務量能。團員背景涵蓋全球藥廠、CDMO、基因工程及生醫投資等領域，包括全球RNAi療法領導廠商Alnylam的CMC產品開發主管，以及英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）全球法規事務總監等企業代表。

啟新2025年底已與新加坡ESCO簽署合作協議，逐步建立東南亞市場合作基礎，未來將持續拓展新加坡、日本及其他亞洲市場。生技大展期間將於7月17日舉辦「從標準化到產品放行，再生醫療產品開發的關鍵分析策略」研討會，分享製程建立、分析方法與品質放行實務。

關於啟新生物科技

啟新生物科技長期深耕微生物培養基、診斷試劑、品質檢測與生技醫藥相關服務，近年積極布局再生醫療與細胞治療上游供應鏈，聚焦 GMP 規格培養基製造、細胞保存解決方案、製程開發與品質檢測服務。啟新生技已登錄興櫃，預計2026下半年申請上櫃。

展會資訊

2026 BIO Asia-Taiwan 亞洲生技大展｜啟新展位 M917（南港展覽館一館四樓）

專題研討會: 從標準化到產品放行，再生醫療產品開發的關鍵分析策略

7 月 17 日｜南港展覽館一館 Room 507

SOURCE 啟新生物科技