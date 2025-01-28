插畫、漫畫、小說投稿平台「pixiv」服務LOGO更新

pixiv自2007年開始提供服務，目前總註冊用戶人數已突破1億人，用戶橫跨超過230個以上的地區。與初期相比，使用智慧型手機及平板裝置的用戶，以及全球用戶均有所增加，pixiv的使用情況及網路環境都發生了巨大的變化。

在圍繞pixiv及用戶創作活動的環境不斷變化的時代背景下，我們希望能夠繼續為全球創作者提供一個更加自由、愉快，並有利於持續創作活動的平台。懷揣著這個願景，我們時隔16年更新了LOGO的設計。

關於LOGO設計

新LOGO以「發現樂趣。」為設計理念。

將幾何形狀「0」和「1」作為基礎設計，體現了pixiv於數字空間內提供服務的特性。同時，首字母「p」部分缺失以及圓角處理等略帶不規則性的LOGO形狀，則表現出了人類在創作活動中總能發現意想不到樂趣的豐富創造力。

自服務上線以來，眾多熱愛創作活動的用戶匯聚於pixiv，在這裡發現新的興趣和熱衷之物，從中又產生了各種邂逅與交流。我們希望繼續支持這種可能性的誕生，加速其發展並助力其延續至未來——新LOGO中便融入了這樣的願景。

新LOGO上線日期

將自2025年1月28日（二）起依序更新。

pixiv的PV發布

配合LOGO更新，pixiv官方YouTube頻道還將發布pixiv的介紹PV。

PV：https://www.youtube.com/watch?v=z_qOw0GUJKM

※如需日語以外的語言字幕，請使用YouTube的字幕功能。

紀念pixiv LOGO更新，投稿企劃開始舉辦

為紀念LOGO更新，我們將圍繞新LOGO的理念——「發現樂趣。」，舉辦投稿企劃。該活動旨在將大家「喜愛的事物」匯聚至pixiv這個「園地」，並促進相互之間的展示。

配合此次LOGO更新以及投稿企劃，我們邀請了3位插畫家繪製了全新插畫，並將其用作投稿企劃的投稿範例展示。

詳情頁面（插畫、漫畫）：https://www.pixiv.net/contest/pixivpark

詳情頁面（小說）：https://www.pixiv.net/novel/contest/pixivpark

舉辦期間

2025年1月28日（二）〜2025年3月10日（一）日本時間23:59

募集主題

「pixiv Park！-聚集大家喜愛事物的公園-」

請從各種與「喜愛」相關的選題中任選其一，創作插畫、漫畫或小說作品，並添加指定標籤後投稿至pixiv。

※更多資訊請查看詳情頁面。

■pixiv簡介 https://www.pixiv.net

pixiv是一項專注於「透過作品交流」的創作者社群網路服務。以「讓創作活動更加有趣」為理念、作為專注於作品（插畫、漫畫、小說）發布與交流的平台，pixiv自2007年9月起開始提供服務。目前註冊用戶數量已超過1億人。

■pixiv股份有限公司 https://www.pixiv.co.jp

地址：東京都澀谷區千馱谷4-23-5 JPR千馱谷大樓6F

代表董事CEO：丹羽康弘

業務內容：互聯網服務業務

成立日期：2005年7月25日

SOURCE pixiv Inc.