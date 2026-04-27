pixiv小說針對全球創作者功能升級上線！支援繁中直排、更貼近各地出版習慣

同時，為紀念本次更新，即日起還將舉辦小說投稿企劃「pixiv全球極短篇創作挑戰賽」，各地小說創作者均可自由參加。

■ 更新詳情：進一步還原各文化創作者的優美表現

小說封面功能適配多語種

小說封面功能支援使用80餘種官方範本自由搭配（可自訂顏色）製作封面，現已最佳化適配包括繁體中文在內的共計7種語言。

修復亂碼與顯示錯誤問題： 改善部分語言特有文字、符號顯示為亂碼或空白的問題。確保輸入字元正常呈現，實現更美觀的標題效果。

改善部分語言特有文字、符號顯示為亂碼或空白的問題。確保輸入字元正常呈現，實現更美觀的標題效果。 還原各地區的出版文化： 實現中文直排排版時的括號（「」及《》等）及標點符號方向均正確顯示。

小說本文新增「文字樣式」

為提升全球用戶的「寫作體驗」與「閱讀體驗」，特此新增傳達細膩表達的文字樣式。

在地化的著重號：不僅支援日語、繁體中文樣式的標註於「文字上方」，還能在簡體中文橫排時正確標註於「文字下方」，更符合各地出版習慣。

適配斜體：現已支援斜體文字樣式，其在英語作品中常用於心理描寫及回憶等場景。

「pixiv小說預覽圖生成器」適配多語種

自2024年3月起轉為常駐功能的「pixiv小說預覽圖生成器」功能現已適配多語種。該功能支援將小說本文轉換為圖片並分享。用戶可以從已投稿的小說中選取喜歡的語句或精彩片段，生成排版精美、視覺吸引力強的圖片，便於在社群網站等平台輕鬆分享，擴大作品曝光。

■ 全球小說投稿企劃「pixiv全球極短篇創作大挑戰」

為紀念適配全球小說創作者的功能更新上線，我們特此舉辦針對所有小說創作者的投稿挑戰賽！本企劃募集使用了小說封面功能的「極短篇」作品，歡迎所有人參加。

【投稿企劃頁面】

https://www.pixiv.net/novel/contest/pixivflash26

【舉辦期間】

日本時間2026年4月27日（一）～5月31日（日）23:59

【參加條件】

・小說作品的語言設定須為日語以外的語言。

※此項設定不同於pixiv的頁面語言設定。

・須使用小說封面功能並添加標題。

・投稿時須添加以下指定標籤：

pixivFlash26

【主題】

秘密

【字數限制】

・按單字計數的語言（中文、韓語、泰語等）：

2000字以內

・按單詞計數的語言（英語、歐洲各國語言、馬來語、印尼語等）：

1000詞以內

※pixiv小說投稿編輯器畫面下方計數僅顯示「字元數」。請事先自行使用外部編輯器確認字數後再投稿。

【特典、獎品】

我們將從參加者中共計抽選10位，在pixiv官方社群帳號中介紹作品，並送上以下獎品：

・pixiv官方社群帳號介紹作品

於對應語言的pixiv官方社群媒體帳號（X、微博、Facebook等）中介紹獲獎作品。

・日本高級文具套組

獎品套組包含「百樂PILOT Kakuno鋼筆」「國譽野外測繪筆記本」等備受歡迎的高品質書寫工具。

pixiv今後也將持續優化和拓展服務，致力於打造一個讓全球創作者跨越地域與語言、自由發表作品並交流多元文化的平台。

■pixiv小說簡介 https://www.pixiv.net/novel

「pixiv小說」（pixiv的小說投稿功能）匯集了廣泛題材的小說作品，至今累計投稿量已超過2500萬件；作品年瀏覽數超88億次，由出版社及pixiv等主辦的比賽、投稿企劃亦持續推出。

pixiv小說編輯部官方X：https://x.com/pixiv_shosetsu

pixiv小說編輯部官方FANBOX：https://pixiv-shosetsu.fanbox.cc/

■pixiv簡介 https://www.pixiv.net

pixiv是一項為創作者打造、以「透過作品交流」為核心的社群平台服務。自2007年9月上線以來，始終秉承「讓創作活動更加愉快」的理念，圍繞插畫、漫畫、小說等作品的發布與交流提供服務。當前註冊用戶數量已超過1億。

■pixiv股份有限公司 https://www.pixiv.co.jp

地址：東京都澀谷區千馱谷4-23-5

代表董事CEO：丹羽康弘

業務內容：網路服務業務

創立日期：2005年7月25日

SOURCE pixiv Inc.